В ГСЧС сделали заявление об уровне радиации в Запорожской области: есть ли угроза для людей

В Запорожской области по состоянию на вечер вторника, 29 июля, уровень радиации в пределах нормы. Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины были проведены замеры воздуха, результат – 0,14 мкЗв/ч.

Видео дня

Такой уровень радиации по состоянию на 21:20. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Там отметили, что радиационный фон по стране стабильный – угрозы для населения нет. Мониторинг продолжается.

Такое сообщение появилось на фоне беспокойства украинцев из-за информации в сети.

Что предшествовало

Вечером 29 июля руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором измеряли уровень радиации в Запорожье (район малого рынка). Показатели там были очень высокие – от 10 до почти 32 мкЗв/ч.

По словам Андрющенко, когда ветер дул со стороны оккупированной территории, уровень радиации повышался.

"Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения. Хотя бы потому, что пару дней подряд русня нагнетает и рассказывает о каких-то мнимых ударах, пожарах по ЗАЭС и все такое. Поэтому, прошу о распространении", – написал он.

На сообщение МВД Андрющенко впоследствии отреагировал коротко: "Вот и хорошо".

Какой уровень радиации является безопасным

Безопасным уровнем радиации считается естественный радиационный фон, который в большинстве мест составляет 0,1-0,3 микрозиверта в час (мкЗв/ч), или 10-30 микрорентген в час (мкР/ч).

Допустимое значение уровня радиационного фона согласно Норм радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) – 30 мкР/ч или 300 нЗв/ч, что соответствует 0,3 мкЗв/ч.

0,3-1,2 мк3в/ч – это уже вредный для здоровья повышенный радиационный фон. Более 1,2 мк3в/ч – опасный радиационный фон.

Следить за радиационным фоном в Украине можно на сайте ЕкоЗагроза – это официальный ресурс Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он подтвердил, что по состоянию на вечер 29 июля показатели в Запорожье и по всей стране – в норме. Также такая функция есть на сайте SaveEcoBot.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 июля в районе захваченной агрессором Запорожской атомной электростанции вблизи города Энергодар произошло возгорание: густой дым был виден даже с правого, подконтрольного Украине берега. Тем временем коллаборант, так называемый губернатор Евгений Балицкий сообщил о блэкауте на всей временно оккупированной территории Запорожской области.

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