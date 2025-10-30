В лесах Украины растет смертельно опасное дерево: нельзя даже прикасаться

Тис ягодный (Taxus baccata L.) — это уникальное вечнозеленое растение, которое благодаря своей неприхотливости к тени и удивительной долговечности веками ценилось как в строительстве, так и в озеленении. В зависимости от условий, он может достигать размера куста или мощного дерева, отдельные экземпляры которого, как известно, доживали до 4000 лет.

В Украине тис является редкой реликтовой породой, но его слава основывается не только на его историческом значении, но и на скрытой опасности. Практически все части этого растения, кроме мясистой оболочки плодов, являются смертельно ядовитыми из-за высокого содержания алкалоидов (согласно данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области).

Тис ягодный ядовитый или нет

Тис ягодный — это преимущественно дерево второй величины или куст, имеющий очень густую, часто широкопирамидальную крону. Кора взрослых экземпляров толстая, красновато-серая, с трещинами, а древесина отличается чрезвычайной твердостью и весом. Хвоя тиса темно-зеленая и блестящая сверху, живет 6–8 лет, а семена растения формируются в ярко-красной ягодоподобной оболочке (присеменнике). Тис является двудомным растением, то есть плодоносят не все его экземпляры, и растет он чрезвычайно медленно, особенно в молодом возрасте. Это наиболее теневыносливый вид среди всех хвойных, который, однако, требует влажного воздуха и хорошо дренированных, плодородных, известняковых почв.

Практически все части тиса — древесина, кора, побеги, хвоя и семена — являются ядовитыми из-за высокого содержания алкалоида таксина. Интересно, что с годами растение становится еще более токсичным. Единственной не ядовитой частью является мясистая, сладкая, ярко-красная оболочка плода, но семена внутри этой "ягодки" являются смертельно опасными.

Таксин вызывает сильное раздражение желудочно-кишечного тракта, нарушение сердечной деятельности и может привести к остановке дыхания. Отравление человека чаще всего происходит при поедании семян, и летальный исход может наступить в течение нескольких часов. Ядовит тис и для многих домашних животных, хотя, например, олени и зайцы могут поедать его без вреда.

Древесина тиса ягодного издавна ценилась как "вечная" — она является чрезвычайно твердой, тяжелой, гибкой, устойчивой против гниения (отсюда народное название "негнойное-дерево") и имеет сильные бактерицидные свойства. Бытовало мнение, что жилье, где хотя бы потолочные балки сделаны из тиса, надежно защищено от болезнетворных инфекций.

Благодаря своей прочности и вязкости тисовая древесина была идеальной для изготовления луков (например, средневековых английских длинных луков), саркофагов в Древнем Египте и для отделки княжеских дворцов. Из-за чрезвычайной ценности тис был чрезмерно вырублен, что привело к значительному сужению его ареала.

Лечебные свойства

Несмотря на свою токсичность, тис ягодный издавна использовался в народной и классической медицине для лечения различных недугов. Важнейшее медицинское применение тиса приходится на современность: алкалоиды таксаны из коры тисового дерева используются для изготовления мощных противоопухолевых средств (например, паклитаксела), которые применяются в химиотерапии рака молочной железы и яичников.

На территории Украины тис ягодный растет естественно только в Карпатах и Крыму. Его небольшие природные популяции сохранились лишь в нескольких очагах, крупнейшие из которых: Княждвирский ботанический заказник на Прикарпатье (один из крупнейших в Европе), памятник природы "Тисовый овраг" на Буковине и Угольско-Широколужанский заповедный массив на Закарпатье. Благодаря своей редкости и значению тис ягодный занесен в Красную книгу, а отдельные его деревья охраняются как памятники природы.

