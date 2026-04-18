В Днепре мобилизовала отца-одиночку из-за ошибки в 'Резерв+': как все закончилось

16 февраля в Днепре сотрудники ТЦК СП задержали мужчину по имени Роман Костенко во время проверки документов и впоследствии мобилизовали его из-за проблем, которые создало приложение "Резерв+". Онсам воспитывает ребенка после смерти жены.

Об этом он рассказал в комментарии "Радио.Свобода". В ТЦК говорят, что отсрочка была автоматически аннулирована системой, объяснив это как "потерю оснований".

Что произошло

По словам Романа, во время проверки "Резерв+" его право на отсрочку сначала отобразилось, но сразу исчезло. Он предполагал, что это ошибка и что в ТЦК поймут сбой, однакона следующий день его мобилизовали, и он решал проблему через воинскую часть.

"Не хотелось жить. Я думал, что кого мне тогда защищать? Я думал, что я просто застрелюсь и все. Я понимал, что если мне не предоставят возможности уволиться, то ребенка заберут в детский дом, а у него и так задержка развития", – рассказал мужчина.

Уже уволенный из армии мужчина рассказал, что объяснял им то, что сам воспитывает сына с задержкой развития. На следующий день его мать, Илона, принесла в ТЦК документы, подтверждающие отсрочку, но это не помогло. Женщина заявляет: после того, как Роман не вернулся домой, у ребенка случилась истерика.

"Он (ребенок. – Ред.) кричал и когда я его уложила, он постоянно говорил "та-та-та", – отметила Илона Костенко.

Чем все закончилось

Будучи в армии, Роман обратился к командованию батальона. По его словам, там сразу назвали перечень необходимых документов.

"На третий день подошел к главному сержанту батальона и объяснил ситуацию. Он мне сразу четко назвал документы, которые нужны. Спросил у него, как долго займет этот процесс. Дословно процитирую, что это будет быстро, мы же штурмовики, а не долб***и", – рассказывает мужчина.

Реакция ТЦК

На этот инцидент отреагировали в Днепропетровском ОТЦК, заявив о служебном расследовании. Там заявили, что отсрочку система автоматически аннулировала системой, объяснив в качестве причины"потерю оснований".

"Последняя отсрочка у него была системой автоматически аннулирована и указана как потеря оснований. Конечно, ситуация неприятная, дети не должны страдать", – отметила пресс-секретарь областного ТЦК Елена Кузина.

Правозащитница Екатерина Ужва в свою очередь отметила, что с формальной точки зрения действия работников ТЦК, скорее всего, были законными.

"На мой взгляд, конкретные лица, которые осуществляли действия по его мобилизации, были более, пожалуй, человечные и внимательные, то этого бы просто не произошло", – добавила юрист, тогда как сам Роман в суд идти не планирует.

