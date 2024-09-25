В Кривом Роге неизвестные обстреляли автомобиль: полиция объявила план 'перехват'. Фото

Вечером, 25 сентября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные обстреляли автомобиль. Правоохранители объявили план "перехват".

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Об этом сообщили в полиции области. Огнестрельные ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 31 год. Они госпитализированы. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

"25 сентября двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что для задержания стрелков в области введена специальная полицейская спецоперация. Автомобиль, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали.

Сотрудники отделения полиции № 7 Криворожского районного управления полиции проводят неотложные первоочередные мероприятия, направленные на установление местонахождение и задержание лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в Обуховском районе Киевской области мужчина открыл хаотическую стрельбу в магазине. Он задержан, есть раненые.

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