В Кременчуге двух подростков ударило током на железной дороге: подробности трагедии

Вечером 21 июля в Кременчуге двое подростков 13 и 14 лет получили травмы, находясь на железной дороге. Они взобрались на крышу грузового вагона, где их ударило электрическим током от контактной сети.

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Подростков в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.

Что произошло

Инцидент произошел 21 июля около 21:30 вблизи железнодорожной станции Чередники в районе улицы Юрия Руфа. Полиция получила сообщение от медиков о поражении током двух несовершеннолетних.

"По предварительной информации, группа подростков в возрасте 13–14 лет находилась на территории железнодорожной станции. Двое мальчиков в возрасте 13 и 14 лет забрались на крышу грузового вагона, где их поразил электрический ток от контактной сети", – говорится в материале.

Подростков медики госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы, они находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины происшествия в настоящее время выясняет полиция.

Полиция призывает быть осторожными на железнодорожной станции

Полиция призвала проявлять максимальную осторожность вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и объяснить детям правила безопасного поведения на таких объектах.

"Родителям рекомендуем постоянно проводить с детьми профилактические беседы о безопасном поведении и недопущении пребывания вблизи таких объектов", – отметили в полиции.

Также в полиции подчеркнули, что поражение электрическим током на железной дороге может произойти даже без прикосновения к проводам, поскольку вся сеть находится под высоким напряжением.

"Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением, поэтому поражение электрическим током может произойти даже без прикосновения к проводам. Забираться на вагоны, цистерны или другие элементы подвижного состава, а также делать на них фото или видео – смертельно опасно. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Белоцерковском районе Киевской области 13-летнего мальчика ударило током, когда он залез на вагон-цистерну. Пострадавший был в сознании, однако получил серьезные электроожоги. Пострадавший получил ожоги 80% тела, мальчик с ожогами туловища, шеи, лица и ног госпитализирован в областную детскую больницу города Белая Церковь.

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