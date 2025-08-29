В Киеве из-за обстрела РФ погибла участница фольклорного ансамбля 'Громица'. Фото

Во время террористической атаки россиян на украинскую столицу ночью 28 августа погибла участница киевского фольклорного ансамбля "Громица". Женщину звали Вера Тулупова.

Об этом сообщил Департамент культуры КГГА. Там отметили, что народное (любительское) искусство Киева понесло тяжелую потерю.

"С грустью и болью приняли известие о гибели от российского обстрела участницы Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица" Тулуповой Веры Алексеевны. Департамент культуры КГГА выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам Веры Алексеевны и коллективу Культурно-художественный центр Дарницкого района", – говорится в сообщении.

Художественный руководитель ансамбля Евгений Пыхтин отметил, что Вера Алексеевна была очень талантливым человеком и настоящей хранительницей ансамбля.

"Громица" – это ансамбль, который дарит вторую жизнь старинным украинским песням, воспроизводя их в почти аутентичном звучании. Коллектив хорошо известен не только в Дарницком районе Киева, но и по всей Украине... Эта война безжалостно забирает тех, кто является душой нашей культуры. Россия убивает самых талантливых украинцев. Тех, кто сохраняет и передает наши традиции из поколения в поколение. Светлая память и вечный почет Вере Алексеевне..." – говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Украины 28 августа

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка.

Известно о 22 погибших и 63 пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

В Винницкой области из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру почти три десятка населенных пунктов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг армия РФ морскими дронами поразила корабль ВМС ВСУ "Симферополь" в устье Дуная. Один член экипажа погиб, несколько получили ранения, еще нескольких ищут.

