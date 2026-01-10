В Киеве администратор развлекательного заведения отказалась переходить на русский язык по требованию клиента: что из этого вышло. Видео

В Киеве в одном из развлекательных заведений между администратором и посетителями произошел инцидент из-за языкового вопроса. Работница отказалась переходить на русский язык по требованию клиентов.

Видео инцидента обнародовали на странице развлекательного заведения. На опубликованных кадрах видно, как в заведение пришли двое мужчин, после чего и произошла словесная перепалка.

Один из них поинтересовался стоимостью услуг. После объяснений работницы мужчина попросил продолжить общение на русском языке, объяснив это тем, что они якобы "не понимают украинского". Однако администратор отказалась менять язык общения.

Несмотря на это, клиент продолжил требовать общаться с ним на языке страны-агрессора. Получив отказ во второй раз, горе-посетители таки сдались и ушли.

"До свидания. Учите украинский", – напоследок посоветовала посетителям работница заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Верховина Ивано-Франковской области пьяный местный житель устроил погром в пабе Magic Bar. Он разозлился из-за того, что сотрудники отказались включать русскоязычную музыку.

