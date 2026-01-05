На Прикарпатье парень разнес паб, требуя включить российскую музыку: что с ним было дальше

В поселке Верховина Ивано-Франковской области пьяный местный житель устроил погром в пабе Magic Bar. Он разозлился из-за того, что сотрудники отказались включать русскоязычную музыку.

Видео дня

Верховинский районный суд признал мужчину виновным в хулиганстве. Об этом говорится в тексте приговора по делу № 938/1964/25.

Хулиган повредил два стола, разломал четыре табуретки и разбил пять стаканов. Эти убытки оценили в почти 8 000 гривен. Кроме этого, фигурант помочился на входную дверь заведения, потому что сотрудница пыталась не впускать его внутрь.

Подробности инцидента

Уроженец Верховины отдыхал в пабе в центре населенного пункта вечером 2 ноября 2025 года. Портал ZAXID.NET пишет, что это был Василий Черкалюк.

На судебном заседании обвиняемый признал вину и рассказал, что произошло, хотя и отметил, что не слишком хорошо помнит события из-за сильного алкогольного опьянения.

Около 20:00 он пришел в Magic Bar и присоединился к компании знакомых, чтобы отдохнуть и выпить. Через некоторое время мужчина захотел прослушать русскоязычную музыку, однако работница заведения отказала в этой просьбе.

"Это его разозлило. Кроме этого, между ним и знакомыми начался какой-то спор – однако о чем, не помнит. В процессе этого он встал и начал копать столы, поднимать стульчики и бросать их об пол", – говорится в приговоре.

Мужчина говорит, что стаканы он не бил – те "просто могли попадать со столов, которые он переворачивал". Администрация заведения пыталась успокоить посетителя, просила прекратить и выйти на улицу. Сначала хулиган послушался, вышел из бара, но в дальнейшем решил вернуться. Работница, увидев его, закрыла вход, поэтому пьяный прикарпатец решил "отомстить", помочившись на дверь.

После этого на место происшествия приехали сотрудники полиции и мужчина прекратил совершать противоправные действия.

Верховинский районный суд признал Василия Черкалюка виновным в хулиганстве и назначил ему 25 500 гривен штрафа.

Как ранее писал OBOZ.UA, один из самых колоритных гуцульских поселков – Верховина – расположен в пейзажной горной долине Карпат. Что туристы могут посмотреть в Верховине, читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!