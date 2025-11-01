'В каждом поступке был верен своей стране и людям': Герой с Буковины отдал жизнь за Украину

Защищая Украину, погиб воин из Буковины Руслан Харюк. Он добровольцем отправился на фронт в начале полномасштабного вторжения, участвовал в освобождении Харьковщины и боях за Бахмут.

Видео дня

Осенью 2022-го Руслан получил ранение, и после реабилитации снова вернулся на передовую, к собратьям – а в конце июня 2024-го Герой принял свой последний бой на Покровском направлении. О воине OBOZ.UA рассказала его любимая девушка Анна.

Что известно о Герое

Родился Руслан Харюк 23 декабря 1994 года в селе Плоска Черновицкой области. Он был единственным ребенком в семье.

Довольно рано юноша определился с тем, чему посвятит всю свою жизнь: он выбрал службу в силовых структурах, сначала в Национальной гвардии, далее – в охранной компании "Тигр".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Руслан добровольцем стал в ряды украинского войска, чтобы защищать родную землю от врага. Он присоединился к Силам специальных операций Вооруженных сил Украины.

За время службы в рядах ССО Руслан выполнил не одно сложное боевое задание. Маме, рассказывает Анна, однажды написал: "Мам, что бы ни случилось – все будет хорошо. Я знал, на что иду. В плен не сдамся. Если пропаду без вести – значит, хана".

Руслан участвовал в контрнаступлении Сил обороны на Харьковщине в 2022-м, освобождал Русские Тишки, Черкасские Тишки, Борщевую и Купянск. Дальше же были тяжелые бои за Бахмут и Клещеевку.

Осенью 2022 года воин получил тяжелое осколочное ранение, поэтому вынужден был проходить длительную реабилитацию. Однако и во время лечения Руслан не забывал про побратимов – он, как мог, пытался их поддержать, занимался волонтерством и помогал закрывать сборы на нужды защитников.

"В каждом поступке — был верен своей стране", – говорит о любимом Анна.

После реабилитации Руслан отправился на обучение в Великобританию. Когда же вернулся, начал учить других уже как инструктор. Анна рассказывает, что мама Руслана до сих пор получает письма от тех, кого учил ее сын. В этих письмах защитники пишут: знания и опыт, которые передал им Руслан Харюк, сохранили не одну жизнь на передовой.

В июне 2024 года воина прикомандировали в 47-ю отдельную механизированную бригаду.

"Когда он ехал на фронт, то сказал мне: "Надо воевать. С моими навыками много работы могу сделать. Если государству нужно — я могу быть полезным". Я тогда молчала. Просто смотрела на него и запоминала. А 16 июня... я его провожала. В последний раз обняла. В последний раз прижалась к груди и почувствовала, как бьется его сердце. Я не знала, что это будет в последний раз", – вспоминает Анна.

Последнее известие от любимого девушка получила вечером 26 июня. В 20:46 он прислал ей сообщение: "Люблю, целую, молись..." – и ушел в бой, из которого уже не вернулся.

27 июня Руслан Харюк погиб во время танкового обстрела вблизи населенного пункта Сокол Покровского района Донецкой области. В Вечность он ушел 29-летним.

В сентябре 2024 года за мужество и доблесть Руслан Харюк был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

"Руслан имел четкую жизненную позицию, был патриотом, любил Украину и считал мужским долгом каждого ее защищать. Работал командиром разведывательной группы. Он был надежным плечом для побратимов, вместе они прошли немало горячих точек фронта, пережили много сложных моментов. Его знали как чрезвычайно смелого и отважного воина, лидера... Харюк Руслан Васильевич до последнего вздоха с честью выполнял свой долг, был верен присяге, украинскому народу и Украине", – говорится в петиции о присвоении погибшему воину звания Героя Украины, зарегистрированной на сайте президента.

Необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов эта петиция уже набрала. Однако ответа на нее от главы государства до сих пор не было.

В школе, где в свое время учился Руслан Харюк, в честь земляка-Героя установили мемориальную доску.

И именно это – память и благодарность к тем, кто пожертвовал собственной жизнью ради защиты своей страны и своего народа – наполняет смыслом фразу "Герои не умирают".

"Я не хочу, чтобы его история исчезла в тишине... Пусть его имя прозвучит еще раз — достойно, искренне, по-человечески. Герои живы, пока мы о них помним и рассказываем", – говорит Анна.

