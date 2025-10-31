В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео

Местные жители и туристы все чаще замечают в Карпатах огненную саламандру. Ядовитое животное, размерами 25-30 см, живет в частности у подножия Говерлы и на самой горе.

Об этом рассказывает Карпатский объектив. Один из местных жителей рассказал изданию, что раньше было чудом увидеть такую ящерицу, однако сейчас они появляются все чаще.

"На удивление их развелось очень много, сейчас на каждом шагу, хотя еще несколько лет назад чтобы увидеть огненную ящерицу это было чудо", – рассказал местный краевед Василий Беркела.

Чем опасна саламандра огненная

Саламандра огненная, которую еще называют пятнистой – самое большое хвостатое земноводное Украины.

Яд саламандры обладает высокой токсичностью: одна доза может убить до 15 морских свинок. При попадании в организм вещество вызывает судороги, нарушение дыхания, частичный паралич и аритмии.

Животное не нападает и не кусается, а яд использует только для защиты. Ядовитое вещество выделяет кожа ящерицы, поэтому если не брать животное в руки можно избежать опасности.

Что известно о животном

Саламандру огненную можно увидеть в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Она обитает преимущественно в буковых и еловых лесах Карпат. Животное ведет преимущественно ночной образ жизни, однако может быть активным днем после дождя. В светлое время суток саламандры прячутся в трухлявых пнях, влажных листьях и под камнями, реже могут вырыть нору в почве.

Земноводное питается преимущественно насекомыми, дождевыми червями, пауками и личинками других земноводных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Карпатах сейчас можно заметить удивительные грибы, которые похожи на маленьких бабочек. Это вешенка легочная (или вешенка легочная) – один из видов плевротовых грибов. Они встречаются в лиственных лесах, на пеньках, сухих стволах и опавших ветках липы, березы и осины

