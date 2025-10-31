УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео

Мария Дрофич
Новости. Общество
2 минуты
2,0 т.
В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео

Местные жители и туристы все чаще замечают в Карпатах огненную саламандру. Ядовитое животное, размерами 25-30 см, живет в частности у подножия Говерлы и на самой горе.

Видео дня

Об этом рассказывает Карпатский объектив. Один из местных жителей рассказал изданию, что раньше было чудом увидеть такую ящерицу, однако сейчас они появляются все чаще.

В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео

"На удивление их развелось очень много, сейчас на каждом шагу, хотя еще несколько лет назад чтобы увидеть огненную ящерицу это было чудо", – рассказал местный краевед Василий Беркела.

В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео
В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео

Чем опасна саламандра огненная

Саламандра огненная, которую еще называют пятнистой – самое большое хвостатое земноводное Украины.

В Карпатах заметили ядовитую амфибию, укус которой вызывает судороги и паралич. Фото и видео

Яд саламандры обладает высокой токсичностью: одна доза может убить до 15 морских свинок. При попадании в организм вещество вызывает судороги, нарушение дыхания, частичный паралич и аритмии.

Животное не нападает и не кусается, а яд использует только для защиты. Ядовитое вещество выделяет кожа ящерицы, поэтому если не брать животное в руки можно избежать опасности.

Что известно о животном

Саламандру огненную можно увидеть в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Она обитает преимущественно в буковых и еловых лесах Карпат. Животное ведет преимущественно ночной образ жизни, однако может быть активным днем после дождя. В светлое время суток саламандры прячутся в трухлявых пнях, влажных листьях и под камнями, реже могут вырыть нору в почве.

Земноводное питается преимущественно насекомыми, дождевыми червями, пауками и личинками других земноводных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Карпатах сейчас можно заметить удивительные грибы, которые похожи на маленьких бабочек. Это вешенка легочная (или вешенка легочная) – один из видов плевротовых грибов. Они встречаются в лиственных лесах, на пеньках, сухих стволах и опавших ветках липы, березы и осины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!