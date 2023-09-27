Температура удивит: метеоролог рассказала, какой погоды ждать в октябре-ноябре в Украине и когда выпадет первый снег

В Украине в 2023 году прогнозируется теплый октябрь с температурой на несколько градусов выше нормы. Ноябрь тоже не будет холодным, хотя в средине этого месяца может выпасть первый снег – но он быстро растает.

Таким прогнозом погоды поделилась ученая Вазира Мартазинова, доктор физико-математических наук в области метеорологии. Ее процитировал "Укринформ" 27 сентября.

Эксперт рассказала, что в октябре для нашей страны норма – это среднемесячная температура на уровне около 8°С. Но в 2023-м она, скорее всего, будет выше на 2-4°С.

На западе Украины ожидается 12-13°С, на остальной территории – еще больше, около 12-15°С.

Видео дня

Больше всего осадков выпадет в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Там они могут достигнуть 120-150% от месячной нормы, составляющей 40-50 мм. При этом на Сумщине, Полтавщине и Днепровщине будет засушливая погода.

По данным метеоролога, ноябрь-2023 в целом также будет теплее, чем в прошлом году. Мартазинова считает, что в середине ноября можно ожидать первый быстро растаявший снег.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– По предварительному прогнозу, уже с 1 октября часть областей Украины накроют дожди, а температура воздуха на севере опустится до 15-20°С.

– Первые заморозки, а вместе с ними туманы, морось и пасмурная погода, могут прийти в нашу страну также в октябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!