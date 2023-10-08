В Украину ворвется похолодание: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Украину в начале новой недели придет существенное похолодание. В некоторых областях ночная температура воздуха опустится до +3, а в течение дня ожидается +7…+9 градусов.

Существенных осадков в ближайшие дни не предвидится. Лишь на западе и северо-востоке страны пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 9 октября, дожди прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях. На западе в течение дня ожидается 8-10 градусов выше нуля.

В других регионах в этот день будет переменная облачность. В центральных, северных и восточных областях в течение дня прогнозируется 9-13 градусов тепла. Однако ночью похолодает до +3.

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Теплее будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. В этой части страны синоптики прогнозируют +12…+14 градусов.

Во вторник, 10 октября, дожди переместятся в Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. В других регионах ожидается переменная облачность.

Температура воздуха не претерпит существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. В среднем по стране ожидается 8-11 градусов тепла. Только в южных регионах будет немного теплее.

В Киеве в этот день будет светить Солнце. В течение дня синоптики прогнозируют в столице +7…+9 градусов.

В среду, 11 октября, осадки отступят со всей территории Украины. Также с этого дня прогнозируется потепление.

На западе Украины синоптики прогнозируют +13…+17 градусов. В центральных и восточных областях ожидается переменная облачность и до +14 градусов.

В столице синоптики прогнозируют малооблачную погоду и до +15 градусов. Однако ночью в Киеве температура опустится до +4.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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