В Хотине частично обвалилась стена исторической крепости: момент попал на видео

В Хотине произошла аварийная ситуация на территории исторического памятника – частично обвалилась одна из стен крепости. Момент инцидента зафиксировали на видео, которое распространяется в сети.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Хотинский городской голова Андрей Дранчук.

В частности, речь идет о частичном обвале большой стены, который он охарактеризовал как существенный.

"Да, к сожалению это не искусственный интеллект... Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень неприятная и крайне аварийная ситуация. Произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный. Все живы! Самое важное, никто не пострадал", – отметил Дранчук.

После инцидента на место оперативно прибыли работники государственного историко-архитектурного заповедника и спасатели. Территорию вблизи аварийного участка сразу ограничили для посетителей, чтобы избежать возможных рисков.

Сейчас специалисты проводят обследование поврежденной части сооружения, фиксируют последствия обвала и готовят необходимые документы для дальнейших работ. О ситуации уже проинформирована областная военная администрация, а также профильные министерства.

По словам Дранчука, продолжается поиск финансирования для проведения реставрационных работ.

"Максимально приобщаемся к поиску финансирования реставрационных работ. Со всем справимся!" – добавил Дранчук.

Справка

Хотинская крепость – это средневековое укрепленное фортификационное сооружение, построенное русо-влахами при правлении династии Мушатов в Молдавском княжестве на рубеже XIII–XVIII веков на месте древнего русского городища Х–ХІІІ веков.

Крепость расположена на правом берегу Днестра и в свое время была одной из самых мощных в Восточной Европе, выполняя важную оборонительную и торговую функцию. В разные исторические периоды она находилась под властью Молдавского княжества, Королевства Польского, Османской и Российской империй.

В XIX веке крепость потеряла стратегическое значение, а в 1856 году ее официально отменили как военный объект. В 1960-х годах комплекс получил статус памятника архитектуры, а 12 октября 2000 года был создан государственный историко-архитектурный заповедник "Хотинская крепость".

По итогам всеукраинской акции крепость признана одним из "семи чудес Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, город Хотин является одним из древнейших на территории Украины. Его основание связано с именем выдающегося киевского князя Владимира Великого. Именно он отдал приказ построить на этом месте оборонительные сооружения, которые бы защищали границы Руси от вражеских набегов.

