Хотин: город, который невозможно стереть ни с карты, ни из памяти

Город Хотин является одним из самых древних на территории Украины. Его основание связано с именем выдающегося киевского князя Владимира Великого. Именно он отдал приказ построить на этом месте оборонительные сооружения, защищающие границы Руси от вражеских набегов.

Название города, вероятно, происходит от слова "хотеть", что символизирует желание древних поселенцев жить в красивом и богатом крае. Есть другие версии, которые связывают его со славянским именем Хотин.

Веками враги пытались стереть Хотин с лица земли. Но ни одному из них так и не удалось уничтожить город.

Что посмотреть в Хотине – читайте дальше.

Хотинская крепость

Это каменное укрепление сотни лет защищало Русь от врагов. Расположено оно на очень выгодном месте у среднего течения Днестра. Когда-то крепость играла немаловажную роль в торговле и обороне территорий. Сейчас это одна из самых популярных туристических локаций региона.

На территории форта можно увидеть четыре башни: Северную, Комендантскую, Ковальскую и Смертников. Вместе они служат основой укрепления. Раньше каждая из них имела свое предназначение. Здесь производили оружие, разрабатывали планы оборонительных действий, готовили провизию. Отсюда же вели наблюдение за окрестностями.

На территории Хотинской крепости расположено еще одно интересное сооружение, которое кардинально меняло свой стиль несколько раз. Это церковь святых Елены и Константина, изначально основанная по православному обряду. Однако во время оккупации города турками церковь превратили в мечеть. Христианские традиции вернулись к этому месту только в XVIII веке.

Но не только архитектурой интересна эта крепость. Туристы могут заказать экскурсию по подвалам бывших казарм или выставкой огнестрельного оружия. Все это поможет еще больше погрузиться в эпоху Средневековья.

Таможня

Еще одной интересной локацией является Хотинская таможня. Ее история началась в начале XV века. В то время Хотин находился на торговом пути от Сучавы до Каменца. Пошлиной облагались всевозможные товары. Но чаще купцы платили налог за лошадей.

Интересно, что раньше таможня стояла на въезде в Хотин, сейчас это практически центр города. Вокруг нее выросло немало домиков, в том числе и старый еврейский квартал. А вот от величия бывшей торговой площади практически ничего не осталось: только упоминания в исторических документах.

Национальный природный парк

Природа Хотина – это невероятное сочетание каньонных склонов Днестра, густых лесов, высоких холмов, отвесных водопадов и развесистых оврагов. Неудивительно, что вся эта красота оберегается государством.

Хотинский парк занимает площадь более 9400 гектаров и объединяет 9 разнообразных природоохранных зон. Обойти всю эту территорию за день совершенно невозможно. Поэтому нужно планировать отдельный тур, чтобы насладиться местными видами.

Если вы еще не были в этом живописном городке – пора это исправлять! Садитесь на ближайший поезд и отправляйтесь в путешествие!

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