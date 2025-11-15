В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали два льва: подробности поисков

В Хмельницком из реабилитационного центра из для диких животных сбежали два льва. По предварительным данным, животные смогли покинуть территорию комплекса в результате внешнего воздействия человека.

Одного льва уже нашли. Об этом сообщает издание "Суспільне Хмельницький".

Обстоятельства побега животных

Источники OBOZ.UA подтверждают, что по состоянию на 14:30 поиски одного животного продолжаются на территории областного центра.

Директор реабилитационного центра для диких животных Сергей Пальохин рассказал, что львы могли убежать еще ночью. По его словам, в ночное время суток неизвестные сломали замки на дверях вольера, однако это удалось обнаружить только утром.

В результате повреждения замков на дверях вольера, из него выбежали два льва. Фактически животные оказались на территории областного центра.

Также директор реабилитационного центра подтвердил, что одного льва нашли, а другого продолжают искать.

По информации источников OBOZ.UA, к поискам льва привлечены спасатели. Сотрудники ГСЧС задействовали БПЛА в районе поиска, чтобы найти хищника.

