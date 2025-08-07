Ученые встревожены: синие киты в океане внезапно начали замолкать

В водах Тихого океана, от побережья Калифорнии до Новой Зеландии, синие киты, крупнейшие морские млекопитающие планеты, все реже издают свои характерные низкочастотные звуки. Эта неожиданная тишина вызвала серьезное беспокойство среди ученых, исследующих влияние человеческой деятельности и изменений климата на морские экосистемы.

Исследования, проведенные Научно-исследовательским институтом аквариума залива Монтерей, показали, что пение китов сократилось почти на 40% за последние шесть лет. Основной причиной этого явления считают морские волны жары, которые нарушают естественный баланс океана, пишет Daily Mail.

В частности, явление, известное как "Клякса", привело к значительному повышению температуры воды, что повлияло на популяции криля — основного источника пищи для синих китов.

Влияние климата на китов

Морские волны жары, такие как "Клякса", длившаяся с 2013 по 2016 год, стали катастрофой для морских экосистем. Повышение температуры воды более чем на 2°C вызвало массовое цветение токсичных водорослей, которые уничтожили запасы криля и анчоусов. Эти организмы являются ключевыми для выживания синих китов, которые зависят от них как от основного источника пищи. Без достаточного количества пищи киты вынуждены тратить больше энергии на ее поиск, что уменьшает их способность петь. По словам биолога-океанографа Джона Райана, это похоже на попытку петь, когда человек голоден. Изменения в океане угрожают не только китам, но и всей экосистеме.

Киты перестают петь

Для изучения поведения синих китов ученые используют подводные микрофоны, известные как гидрофоны, которые улавливают их низкочастотные звуки. Эти звуки, включающие стоны и песни, важны для общения, навигации и поиска партнеров. Исследования в заливе Монтерей показали, что количество таких звуков значительно уменьшилось. Гидрофоны, установленные на 32-мильном кабеле вдоль морского дна, зафиксировали тишину, которая охватила не только Калифорнию, но и южную часть Тихого океана и воды Аргентины. Эта тишина является тревожным сигналом, отражающим более глубокие проблемы в океане. Ученые отмечают, что киты просто не имеют энергии для пения из-за нехватки пищи.

Криль, мелкие ракообразные, является основой рациона синих китов и финвалов. В обычные годы их численность настолько велика, что рыболовные сети розовеют от их количества.

Однако во время морских волн жары криль практически исчез, а его поведение изменилось из-за нарушения естественного апвелинга — процесса, который выносит питательные вещества на поверхность океана. Без криля киты вынуждены искать пищу в других регионах, что истощает их силы.

Океанограф Келли Бенуа-Берд отмечает, что такие изменения влияют не только на китов, но и на всю морскую экосистему, которая зависит от стабильности этого ресурса.

В отличие от синих китов, горбатые киты оказались более устойчивыми к этим изменениям. Благодаря более разнообразному рациону они продолжают петь, даже в сложных условиях. Синие киты и финвалы, которые почти полностью зависят от криля, страдают больше всего. Их песни, которые раньше звучали по океану, теперь слышны редко. Эта разница подчеркивает уязвимость видов, которые зависят от одного источника пищи. Исследователи отмечают, что горбатые киты лучше адаптируются к изменениям, тогда как синие киты становятся жертвами экологического кризиса.

Тишина синих китов не ограничивается побережьем Калифорнии. Исследования в Южном заливе Таранаки в Новой Зеландии, проведенные с 2016 по 2018 год, также зафиксировали уменьшение звуков китов. Ученые обнаружили, что во время теплых лет киты реже издавали крики, связанные с кормлением, а их песни, направленные на размножение, стали менее интенсивными. Это свидетельствует, что киты не только голодают, но и уменьшают усилия для размножения. Эколог Дон Барлоу подчеркивает, что синие киты являются индикаторами здоровья океана, и их тишина является предупреждением о глобальных изменениях.

Уменьшение пения синих китов является лишь частью более широкого экологического кризиса. Морские волны жары влияют на всю пищевую сеть, от криля до крупных морских млекопитающих. Потеря ключевых видов, таких как криль, угрожает стабильности экосистем, которые поддерживают жизнь в океане. Ученые предупреждают, что если эти изменения будут продолжаться, последствия могут быть катастрофическими для морских видов по всему миру. Синие киты, которые являются важными для океанических процессов, отражают эти проблемы. Их тишина является призывом к действию для защиты океанов.

