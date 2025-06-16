В ГПСУ объяснили, могут ли отказать в пересечении границы из-за заламинированных документов

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации ограничен выезд за границу для большинства военнообязанных граждан. Однако в некоторых случаях мужчины могут покидать пределы страны при наличии законных оснований.

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Для этого важно предоставить весь необходимый перечень документов. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телеканала "Киев 24" о нюансах в пересечении границы.

Демченко прокомментировал информацию, которая распространяется в социальных сетях, что пограничники якобы массово отказывают в пересечении границы детям из-за того, что родители используют заламинированное свидетельство о рождении. Представитель ГПСУ заверил, что эта информация не соответствует действительности.

Также спикер госпогранслужбы добавил, что во время действия военного положения были упрощены процедуры пересечения границы. Демченко объяснил, что ребенок может пересечь границу, как по паспортному документу, так и по свидетельству о рождении

Кроме того, когда ребенок едет с одним родителем, разрешение от другого родителя не требуется. Также не требуется разрешение, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом или сестрой.

Напомним, некоторые военнообязанные мужчины, забронированные работодателем от мобилизации, могут выезжать за границу в отдельных случаях. В частности, это касается и служебной командировки, и отпуска.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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