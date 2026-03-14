В Германии призвали Украину уменьшить количество мужчин, выезжающих в ЕС

В Германии выразили обеспокоенность из-за роста количества украинских мужчин, которые приезжают в страну, несмотря на запрет на выезд из Украины для призывного возраста. Представители правящего союза ХДС/ХСС призвали Киев ограничить выезд молодых мужчин в ЕС.

Они отмечают, что большое количество "годных к службе" получает социальные выплаты в ФРГ, что вызывает политическое напряжение. Об этом сообщает издание Welt.

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось более 1,34 миллиона украинских беженцев, среди которых около 350 тысяч мужчин и более 500 тысяч женщин в возрасте от 18 до 63 лет.

За год количество мужчин этой возрастной группы выросло примерно на 52 тысячи, тогда как женщин – на 24 тысячи.

Анализ Федерального агентства по труду показывает, что мужчины теперь составляют около 41% возрастной группы 15–64 года, тогда как в мае 2022 года их доля была лишь 26%.

Политики ХДС/ХСС считают, что молодые украинские мужчины, пригодные к военной службе, не должны получать социальные выплаты в Германии.

Федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт заявил, что Украина должна позаботиться об ограничении выезда мужчин в ЕС, по крайней мере в таком количестве, как раньше. По его словам, другие европейские страны, в частности Польша, уже скорректировали помощь, и важно справедливо распределить украинских беженцев в пределах Европы.

Эксперт по внутренней политике от Левых Клара Бюнгер отметила, что она понимает людей, которые бегут от войны, однако политический вопрос о социальных выплатах и мобилизации остается актуальным.

"Меня беспокоит большой приток украинских мужчин в Германию. Украина должна позаботиться о том, чтобы молодые мужчины больше не могли выезжать в ЕС, по крайней мере не в таком количестве, как раньше", – заявил федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС).

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии изменили систему социальных выплат. Кроме того, что на замену гражданской помощи "бюргергельд" (Bürgergeld) пришла базовая помощь социального обеспечения, беженцев из Украины будут жестко наказывать за интеграцию на рынок труда.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Германии планирует разрешить искателям убежища выходить на работу уже через три месяца пребывания в стране, даже если их заявка о предоставлении убежища находится на рассмотрении. Это может существенно повысить конкуренцию на рынке труда для беженцев из Украины.

