В Днепре водолазы спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку. Фото

В Днепре водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку. Ее достали из воды в 100 м от берега.

Девушку реанимировали и передали медикам. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Что известно

Сообщение о том, что в Центральном районе облцентра человек прыгнул в Днепр с Амурского моста, спасатели получили вечером 19 октября. На место срочно отправились сотрудники ГСЧС.

"Водолазы ГСЧС достали девушку из воды на расстоянии примерно 100 метров от берега. При постоянном проведении сердечно-легочной реанимации пострадавшую 2008 года рождения доставили к берегу и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации", – рассказали в ГСЧС Днепропетровщины.

О причинах, по которым 17-летняя горожанка прыгнула с моста, не сообщается.

