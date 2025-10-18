В центре Киева спасатели более 10 часов тушат масштабный пожар в доме. Фото и видео

В Печерском районе Киева на улице Шота Руставели возник пожар в семиэтажном доме. Спасатели тушат огонь более 10 часов – сейчас он локализован на площади 400 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 17 октября, в 22:03 к ним поступило сообщение о пожаре в Печерском районе на улице Шота Руставели.

"Произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется спецификой здания. Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянным перегородкам и перекрытиям. Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м. Ликвидация продолжается", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что на месте происшествия работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники.

К счастью жертв и пострадавших нет.

Со своей стороны, в КГГА сообщили, что в связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского – ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта.

Автобусы № 69 в направлении Дворца спорта двигаются по измененному маршруту: ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Украинских Героев – ул. Рогнединская, далее – по собственному маршруту.

Троллейбусы курсируют:

№9 к, №3, №40 – до ул. Жилянской;

№ 14 – от Ботанического сада до Дворца спорта.

"Просим пассажиров учесть изменения при планировании поездок", – призвали в КГГА.

Чрезвычайные ситуации

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 12 человек, в том числе 2 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева маленький мальчик устроил пожар в гипермаркете. Ребенок взял с прилавка зажигалку и поджег ею картонную коробку с креслом, в результате чего загорелось несколько стеллажей с товаром.

