В Днепре переселенцы незащищенных категорий из Бахмутской общины получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Бахмутская земля одним из первых приняла русские удары. Сейчас там почти 100% построек разрушены, а бахмутяне живут по всей Украине. Многие жители общины эвакуировались в Днепр. Фонд Рината Ахметова направил гуманитарную помощь к действующему в городе хабу Бахмутского района. Она предназначена для ВПЛ незащищенных категорий, получающих в нем социальные услуги.

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"Мы уезжали из дома почти последними. Даже по прилету жили еще в подвале. До сих пор очень хочется домой, хоть на минутку. Я хотя бы детские фотографии забрала", – делится Любовь Михайловна, переселенка из Бахмута.

По словам координатора центра поддержки Натальи Антипенко, Фонд Рината Ахметова одним из первых откликнулся на просьбу помочь бахмутянам еще в начале полномасштабного вторжения.

"Когда мы уехали, помощь не прекратилась. Мы стараемся поддерживать именно те категории населения, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это люди пенсионного возраста, мамы-одиночки, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью и тому подобное", – говорит Наталья.

Она и сама уехала в конце мая 2022 года, не взяв в дорогу даже теплые вещи.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0(800-50) 90-01 или пишите в мессенджер Фонда.