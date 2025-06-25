В Черкассах мужчина не явился в пункт сбора после получения повестки и поплатился: как наказали

В Черкассах 39-летний мужчина проигнорировал повестку ТЦК и не явился в определенное время в пункт сбора без уважительной причины. В итоге его наказали за уклонение от мобилизации во время военного положения.

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Суд приговорил его к тюремному заключению сроком на три года. Об этом сообщает издание "Суспільне Черкаси".

По информации представителя Черкасской областной прокуратуры Ирины Сакун, подсудимый не имел отсрочки от мобилизации. В конце сентября 2023 года мужчина, будучи пригодным к военной службе по состоянию здоровья, получил повестку в Черкасском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Однако к пункту сбора в установленное время он не явился.

Уголовное дело было возбуждено по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. В итоге суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине за уклонение от мобилизации, которое обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание проходить военную службу он объяснил тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его из-за состояния здоровья.

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