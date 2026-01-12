В Буковеле полицейские нашли владельца и продавца куртки с надписью 'Сочи-2014': как их наказали. Фото

В Буковеле на Ивано-Франковщине полицейские установили личность мужчины, который появился на курорте в куртке с надписью "Sochi 2014". Также правоохранители нашли продавца и владельца магазина, где эта одежда была в продаже. Происшествие произошло после распространения видео в соцсетях 10 января.

Видео дня

Информацию о результатах проверки подтвердила в комментарии Общественное Ивано-Франковск пресс-секретарь патрульной полиции области Кристина Мриглид. Она рассказала об установлении личности покупателя и обстоятельствах продажи куртки. По ее словам, со всеми участниками ситуации провели соответствующие действия.

Реакция в сети

Видео с курорта быстро набрало распространение в соцсетях. Один из отдыхающих зафиксировал на телефон мужчину в куртке с символикой зимней Олимпиады 2014 года в российском Сочи. Прямого конфликта между ними не было, однако за кадром автор видео выражал возмущение увиденным и вспоминал события на Донбассе.

Запись вызвала активное обсуждение на канале OBOZ.UA. Пользователи обращали внимание на надпись на одежде и место, где ее увидели. Именно после этого видео ситуацией заинтересовались правоохранители.

Патрульные разыскали мужчину, который был одет в куртку с надписью "sochi-2014". Им оказался иностранец. Он пояснил, что приобрел куртку в одном из торговых комплексов Буковеля, в местном заведении.

Полиция также установила владельца магазина, где продавали эту одежду. Им оказался мужчина 1969 года рождения. По словам Кристины Мриглид, продавец подтвердил наличие таких российских курток в продаже.

"Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их уже снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области.

Иностранцу, который приобрел куртку с надписью "sochi-2014", вернули деньги за покупку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Буковеле цены на жилье на Новый год выросли минимум на 50%, самый дешевый вариант студии стоит 12 650 грн за ночь. Однако забронировать что-то уже почти невозможно, ведь на самом популярном сервисе для брони осталось только 4 варианта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!