'Человек большого сердца и силы духа': на фронте погиб воин-реабилитолог из Буковины

В боях на восточном фронте погиб боевой офицер, учитель-реабилитолог Вадим Романюк из Черновицкой области. До службы в войске мужчина работал с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке в образовательном процессе.

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Защитнику навеки осталось 36 лет. О потере сообщили в Кицманском инклюзивно-ресурсном центре.

"Мы получили болезненную весть, в которую до последнего отказывались поверить, – защищая Украину, погиб наш коллега, добрый, чуткий, ответственный и высоко профессиональный специалист, учитель-реабилитолог Вадим Романюк. Мужественный воин", – отметили в центре.

Вадим Васильевич Романюк, 06.08.1988 г. р., родом из села Дубовцы, закончил Педагогический профессиональный колледж Черкасского национального университета им. Ю. Федьковича. Он был гордостью семьи и всей Мамаевской громады: спортивный и общественный деятель, сын и брат, друг, тренер, боевой офицер, отважный воин и просто добрый и искренний человек.

Знакомые и коллеги рассказывают, что у мужчины было большое сердце и сила духа. Его ласковое слово, искренняя улыбка и ежедневная поддержка для многих детей стали лучом света в сложных жизненных обстоятельствах. Их родителям он тоже давал силы – бороться, верить, не сдаваться. Его советы, понимание и сопереживание были настоящей опорой для многих семей.

"Его жертвенность – неоценима, а память о нем будет жить вечно в наших сердцах, в сердцах его воспитанников. Мы помним его улыбающимся и искренним, толерантным и взвешенным, всегда готовым прийти на помощь", – говорится в посте Кицманского ИРЦ.

Став в ряды ВСУ, отважный воин боролся против врага на фронте в Донецкой области. Защитник погиб 28 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Веселое Волновахского района.

"Искренние соболезнования родным, близким и побратимам защитника, пусть Господь поможет пережить страшную потерю... Вечная слава и память Герою, который до последнего вздоха защищал Родину и каждого из нас! О встрече и дне захоронения воина будет сообщено дополнительно", – сообщили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине, эвакуируя побратима с поля боя, погиб 30-летний защитник Григорий Малыш из Буковины. Он был военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, имел звание старшего солдата.

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