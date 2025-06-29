В боях на Сумщине погиб защитник Иван Лешанич с Закарпатья. Фото

На фронте в боях против российского агрессора погиб воин Иван "Габи" Лешанич из Закарпатской области. Он служил в рядах 101-й отдельной бригады теробороны, в последнее время выполнял боевые задания на Сумщине.

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У защитника остались жена и сын. Об этом сообщили знакомые Героя, а также портал "Закарпатье онлайн".

Отмечается, что Лешанич Иван Николаевич родился в селе Стужица Ужгородского района, жил в городе Мукачево.

"Молодой, энергичный, улыбающийся и искренний, полный сил, с планами на будущее. Герой, который пополнил ряды "небесного войска", – написали о погибшем защитнике те, кто его знал.

Солдат воевал за Украину в составе 70-го батальона 101-й Закарпатской отдельной бригады территориальной обороны. Имел позывной "Габи".

"Друг, ты был хорошим другом и всегда был готов прийти на помощь, даже если для этого нужно было пойти в ад. Для меня было за честь служить с тобой вместе... Семья была для тебя самым дорогим. Ты был настоящим воином и погиб до последнего, защищая свою семью и свою родину. Погиб, защищая то, что ты любил больше всего. Теперь ты стоишь на небесном посту и оберегаешь нас. Ты будешь навеки в наших сердцах!" – написал побратим воина.

Герой погиб 26 июня 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи северной окраины н. п. Гудово Глуховского района Сумской области.

"В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования родным защитника Украины. Вечная память и слава Герою. Теперь он навечно в рядах небесной стражи..." – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 31-летний младший сержант Иван Андрухович из Раховского района Закарпатья. Он был водителем-электриком полевой бани взвода обеспечения воинской части.

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