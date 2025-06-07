Служил водителем-электриком: на войне погиб Герой с Раховщины Иван Андрухович. Фото

Закарпатская область потеряла на войне против РФ еще одного защитника. На фронте погиб младший сержант Иван Андрухович, ему был 31 год.

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Об этом сообщили на странице Ясинянской территориальной громады в Facebook. Иван родился 11 июля 1993 года и проживал в селе Лазещина Ясинянской громады Раховского района.

В начале полномасштабной войны мужчина был призван на военную службу в рамках мобилизации. Служил Иван Андрухович водителем-электриком полевой бани взвода обеспечения воинской части А5044.

"Он был верен военной присяге, защищая родную мать от российского врага. Однако, кровавая война оборвала молодую жизнь защитника", – сказано в сообщении.

Во время выполнения боевого задания 5 июня 2025 года Иван погиб вблизи населенного пункта Нижняя Сыроватка Сумской области.

"Ясинянская территориальная громада приносит искренние соболезнования родным погибшего Героя, который в кровавой борьбе отдал самое ценное – свою жизнь, борясь за независимость и свободу Украины. Пусть Господь Бог поможет пережить родным защитника горькую боль невосполнимой утраты! Память о светлом, искреннем и добром человеке всегда будет жить в наших сердцах! Вечная дань уважения Герою! Вечная слава!" – написали на странице громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб молодой воин, лейтенант Назар Матейчук с Волыни. Жизнь 20-летнего защитника оборвалась 6 июня в результате атаки вражеского FPV-дрона.

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