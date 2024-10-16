В большей части Украины ожидаются заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 17 октября

В четверг, 17 октября, погода в Украине изменится. Температура снизится, а часть регионов накроют заморозки.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ночью и утром возможны туманы, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

17 октября в Украине будет облачно с прояснениями. В части областей пройдут дожди, а в другой части ожидаются заморозки, которые будут не только в воздухе, но и на поверхности почвы.

Так, на юге страны, а также в восточных, Днепропетровской, ночью и Черкасской и Кировоградской областях местами будет идти небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

В то же вркмя ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе – 0...-3 градуса. В большинстве северных областей температура ночью +1…+6, но на поверхности почвы заморозки 0…-3.

На остальной территории ночью +3...+8. Днем в Украине ожидается +7…+12. Теплее всего будет в Закарпатье, где воздух прогреется до +15 градусов.

Синоптики также предупредили о туманах. Они окутают ночью и утром западные области, а также Житомирскую и Винницкую.

Ветер в этот день будет переменных направлений с умеренной скоростью – северный с переходом в северо-восточный, 5 – 10 м/с.

В Киеве и области 17 октября также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

В столице ночью ожидается +3…+5, днем около +10 градусов.

По области температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12.

Из-за заморозков синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.

Так, ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18-19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных областей сильные заморозки 0-3 градуса, объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Во многих регионах ударят заморозки, но уже к концу недели может вернуться тепло.

После периода дождей и похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!