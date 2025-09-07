В Беларуси продолжаются учения ОДКБ: пограничники объяснили, есть ли угроза для Украины

31 августа в Витебской области (Беларусь) стартовали учения государств Организации договора о коллективной безопасности – совместно с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Впрочем, украинские пограничники не наблюдают формирования военных группировок на территории республики, которые могли бы угрожать Украине.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что несмотря на отсутствие угрозы из-за этих учений, пограничники не исключают попыток провокаций.

"На территории Беларуси сейчас проводятся учения ОДКБ. Активная фаза совместных учений именно между Беларусью и Россией состоится с 12 по 16 сентября. По состоянию на сейчас пребывания войск в направлении нашей границы не наблюдается. Тем более чтобы формировались какие-то группировки", – рассказал Демченко.

Он также добавил, что это направление все равно до сих пор остается угрожающим. Поэтому пограничники следят за ситуацией с учениями в Беларуси.

"Предварительно известно, что большого количества своих сил и средств Россия не будет привлекать на территории Беларуси. Однако украинские пограничники не исключают провокаций и попыток информационного воздействия", – резюмировал ситуацию Демченко.

Справка

Основные учения ОДКБ завершатся 6 сентября. В период с 12 по 16 сентября запланированы военные маневры на белорусской территории и частично в России.

Министерство обороны РБ отчиталось, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". На открытии в Витебске присутствовал начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

Напомним, что Министерство иностранных дел Польши 6 сентября призвало своих граждан "немедленно покинуть территорию" Беларуси, воспользовавшись любыми доступными коммерческими или частными способами передвижения. Также в МИД посоветовали воздержаться от новых поездок в эту страну.