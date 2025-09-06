Всех поляков призвали немедленно выехать из Беларуси: в МИД предупредили об опасности

Министерство иностранных дел Польши 6 сентября призвало своих граждан "немедленно покинуть территорию" Беларуси, воспользовавшись любыми доступными коммерческими или частными способами передвижения. Также в МИД посоветовали воздержаться от новых поездок в эту страну.

Представитель польского МИД Павел Вронский подтвердил, что в Беларуси был арестован гражданин Польши. Он не подтвердил и не опроверг связь между этим событием и призывом МИД покинуть Беларусь, но отметил, что вскоре эвакуация из этой "недемократической страны" может стать невозможной.

"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не будут для них полезными. Это не демократическая страна, а также не дружественная республике Польша. Я хотел бы, чтобы к этим предупреждениям поляки отнеслись как можно серьезнее", – отметил Павел Вронский.

Что предшествовало

В Беларуси заявили о задержании и аресте в городе Лепель Гавела Гжегожа, гражданина Польши 1998 года рождения. У этого, как его назвали в РБ "жителя Кракова", якобы обнаружили распечатанный документ с грифом "Секретно" под названием "Приказ об организации обучения и участия в учениях "Запад-2025".

Очевидно, речь идет о белорусских военных у чениях в рамках ОДКБ, поэтому поляк уже назван "шпионом".

"Мы предполагаем, что одной из целей этого дела, которое явно является провокацией, является подрыв ситуации как в Польше, так и укрепление нашего имиджа в Украине. Мы не хотим участвовать в подобных спектаклях", – в свою очередь прокомментировал ситуацию представитель польского МИД.

Что советуют полякам

Сейчас для пассажирского сообщения Беларуси с Польшей открыт только один пограничный пункт пропуска – это КПП "Тересполь – Берестье". Другие пункты пропуска уже довольно длительное время закрыты. Причем в МИД не исключают, что и этот КПП также прекратит работу.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация из Беларуси может оказаться значительно более сложной или даже невозможной. Поэтому мы еще раз рекомендуем гражданам Польши, которые остаются на территории республики Беларусь, покинуть ее территорию"", – подчеркнул Павел Вронский.

Отдельно он обратил внимание на правила перевозки лекарственных средств. Поляк напомнил, что если на белорусской границе у иностранца найдут "даже в малейшем количестве" лекарства с психотропными веществами, включая медицинскую марихуану или гашишное масло, такого путешественника белорусы могут посадить на несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA,в Беларуси начались военные учения Организации договора о коллективной безопасности, которые предусматривают отработку планирования применения ядерного оружия. Белорусское министерство обороны отчиталось, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".

В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на указанных совместных учениях отрабатывают нападение на Польшу. Глава польского правительства предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

