В 22 года добровольцем ушел на войну: вблизи Купянска погиб сын генерала СБУ Никита Доценко. Видео

Ежедневно в войне с Россией Украина теряет своих героев. Вблизи Купянска погиб офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра спецназначения, старший лейтенант ВСУ Никита Доценко с псевдонимом "Дос".

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Патриот Донбасса". Погибший был единственным сыном экс-начальника Департамента защиты нацгосударственности СБУ Даниила Доценко.

Что известно

Как сообщается, Доценко родом из Днепра. В гражданской жизни он был разработчиком программного обеспечения. В армию пошел добровольцем осенью 2024 года, когда ему было 22 года. Командирскую должность он получил через год, заняв должность начальника связи механизированного батальона.

Сообщается, что 24-летний Доценко погиб вблизи Купянска Харьковской области в результате авиаудара.

"Воин отличался высоким профессионализмом и ответственностью и стал примером для собратьев. Общественная организация "Группа Патриот" выражает глубокие соболезнования семье, близким и собратьям погибшего защитника Украины", — пишет "Патриот Донбасса".

В четверг, 12 марта Доценко провели в последний путь. Панихида проходила в Спасо-Преображенском соборе Киева.

