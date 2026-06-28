Ушел защищать Украину в первый же день: на фронте погиб герой из Кировоградской области Андрей Ситниченко

На войне погиб военнослужащий из Кировоградской области Андрей Ситниченко. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Видео дня

Печальную новость сообщили на странице "Центрального лесного офиса" в Facebook. Там добавили, что молодой парень встал на защиту Украины в первый день большой войны.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего коллеги – воина-лесовода Андрея Ситниченко. Ему было всего 29 лет… Впереди должна была быть вся жизнь, а Россия забрала всё…", – говорится в сообщении.

С первых дней полномасштабного вторжения Андрей добровольно встал на защиту Украины. В течение четырех лет он выполнял боевые задачи на самых горячих направлениях фронта.

Защитник погиб 18 июня 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Юрьевка в Донецкой области. Сначала его считали пропавшим без вести, однако впоследствии факт гибели был официально подтверждён.

Что известно о Герое

Как отмечается, до войны Андрей работал станочником на деревообрабатывающих станках на Чернолесском нижнем складе Чернолесского надлесничества Центрального филиала ГП "Леса Украины".

"Он был очень добрым и энергичным парнем. Знал свою работу и был принципиально справедливым, поэтому и пошел воевать в первый же день, не раздумывая, ведь до этого защищал Украину в зоне АТО", – рассказали коллеги.

У погибшего защитника осталась маленькая дочь Полина и родители… Светлая память Герою!

Напомним, недавно стало известно о гибели военнослужащего из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести два года. Последнее боевое задание он выполнил в Донецкой области вблизи ныне оккупированного села Сокол.

Также во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. Жизнь Богдана Ковальчука оборвалась 16 июня 2026 года в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!