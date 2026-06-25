Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания погиб защитник со Львовской области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Львовской области Богдан Ковальчук. Сердце воина остановилось 16 июня 2026 года.

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Свой последний бой мужчина принял в районе населенного пункта Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщили в коллективе "Львовоблэнерго".

Остался верным присяге

Богдан Ковальчук родился в 1984 году, был уроженцем села Ямпиль. Он мужественно исполнял свой воинский долг, до последнего вздоха оставаясь верным присяге и украинскому народу.

Свою деятельность в мирной жизни мужчина тесно связал с энергетической сферой Львовщины. 23 января 2017 года он начал работать в компании "Львовоблэнерго". Сначала трудился электромонтером по эксплуатации распределительных сетей в РЕМ-4 Львовских городских электрических сетей. После реформы и создания Лычаковского участка продолжил работу в должности электромонтера Львовской бригады воздушных линий.

Коллеги вспоминают его как высококлассного и исключительно добросовестного специалиста, который постоянно совершенствовал свои навыки. Богдан имел IV группу по электробезопасности, обладал официальным правом быть руководителем работ, а также дополнительно окончил курсы вальщика леса.

После начала полномасштабного вторжения Богдан встал на защиту независимости Украины в рядах Вооруженных Сил. Он мужественно сражался на передовой в качестве старшего матроса и старшего наводчика 1 минометного взвода минометной батареи батальона морской пехоты (воинская часть А4935).

Мужчина героически погиб 16 июня 2026 года. Богдан Ковальчук погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Напомним, в боях в Харьковской области погиб стрелок из Кривого Рога. Игорь Парасюк около двух лет считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

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