Урожая не дождетесь: что нельзя сажать возле малины

Малина – одна из самых любимых садовых ягод. Но даже самый лучший уход не гарантирует богатого урожая, если рядом растут "неправильные" соседи.

Видео дня

Для гармоничного развития растений важно учитывать их соседство: некоторые культуры конкурируют за питательные вещества или передают друг другу болезни. OBOZ.UA рассказывает, где не стоит сажать малину.

Почему важно правильное соседство на грядке

Одни культуры помогают друг другу развиваться, другие – наоборот, подавляют рост или истощают почву. Малина требует много влаги, света и питательных веществ, поэтому не стоит сажать рядом с ней растения с такими же "аппетитами". Иначе все они будут страдать от недостатка элементов питания, а почва быстро истощится.

Худшие соседи для малины – земляника и клубника

На первый взгляд кажется, что эти три ягоды должны мирно сосуществовать, ведь принадлежат к одному семейству. На самом деле именно сходство делает их конкурентами. Малина, земляника и клубника забирают из почвы одинаковые микроэлементы и воду, соревнуясь между собой.

Из-за такой конкуренции каждая из культур получает меньше питательных веществ, слабеет, хуже плодоносит и чаще болеет. В конце концов урожай всех трех будет значительно меньше, чем ожидалось.

К тому же у них общие вредители, например, землянично-малиновый долгоносик и паутинный клещ, а также одинаковые грибковые заболевания. Посаженные рядом, эти ягоды быстро заражают друг друга. Поэтому малина, клубника и земляника должны расти на разных участках сада.

Нежелательные овощи рядом с малиной

Плохими соседями для малины являются и некоторые овощные культуры. Прежде всего это картофель, баклажаны и помидоры. Все они, как и малина, подвержены похожим грибковым заболеваниям – в частности, фитофторозу.

Если высадить эти культуры рядом, риск заражения возрастает в несколько раз. Споры грибков легко переносятся ветром, дождем или даже во время полива. В результате будут страдать и ягоды, и овощи.

Как лучше разместить малину

Чтобы малина чувствовала себя комфортно, высаживайте ее отдельными рядами, на хорошо освещенном участке с рыхлой, плодородной почвой. Лучше всего – возле забора или вдоль дорожки, подальше от грядок с пасленовыми культурами и клубникой.

Рядом можно посадить чеснок, лук, морковь или бархатцы – они отпугивают вредителей и не забирают у малины питательные вещества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать деревья и кусты осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.