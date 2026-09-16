Урожайный месяц в сентябре 2026 года: каким знакам зодиака повезет больше всего

Полнолуние — это всегда особое время, символизирующее пик энергии, к которому люди также имеют доступ за два дня до и через два дня после него. На протяжении веков это необыкновенное явление вызывало одновременно благоговение и страх, порождая многочисленные суеверия.

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Считалось, например, что нельзя смотреть на себя в зеркало при свете полной луны, ведь это якобы приносит неудачу. Однако сентябрьская Урожайная или Жнивная луна будет благоприятной для многих знаков зодиака, пишет OBOZ.UA.

Он приходится ближе всего к осеннему равноденствию, а его название происходит от древних сельскохозяйственных традиций. В 2026 году Урожайная полная луна наступит 26 сентября в 18:49 по центральноевропейскому времени.

Исторически сложилось так, что его яркий свет помогал фермерам выполнять важные полевые работы даже после захода солнца. Это было решающим фактором во время интенсивной подготовки к осени и зиме.

Сентябрьская Луна восходит сразу после захода солнца и ярко освещает ландшафт на протяжении большей части ночи.

Кому повезет

В сентябре 2026 года Полная Урожайная Луна принесет значительную удачу некоторым знакам зодиака — как в личной, так и в профессиональной сфере. Она окажет особенно сильное влияние на Овна, Рака и Козерога.

Овны почувствуют необычайный прилив энергии — в конце концов, они являются активным огненным знаком. Не будет ничего, чего бы они не смогли сделать, и никаких мечтаний, которые они не смогли бы осуществить.

Для Раков и Козерогов это будет время прорыва в их романтической и профессиональной жизни. Судьба подарит им удачу. Осень будет полна необычных совпадений. Ожидается повышение по службе или пополнение в семье.

Весам, напротив, придётся немного больше потрудиться, чтобы сбалансировать свою профессиональную и личную жизнь. Однако усилия окупятся. Одинокие люди, подобные Весам, могут встретить любовь всей своей жизни.

Для Скорпионов это будет время творческих всплесков и изменений в повседневных привычках. Это идеальное время, чтобы продемонстрировать свои многочисленные таланты.

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