Урожайность будет хуже: какие семена нельзя замачивать

В начале сезона огородничества важно, чтобы семена не залеживались в земле, а как можно быстрее давали всходы. Для этого посевной материал подвергают различным процедурам стимуляции, в частности замачивают.

Понятно, что такая подготовка подходит не для всех культур. Какие именно растения нужно выдерживать в воде перед посевом, а какие нельзя категорически, чтобы не потерять урожайность, рассказало издание "На пенсии".

Какие семена нужно замачивать

Процедура замачивания хорошо сработает для семян с крепкой оболочкой или очень сухих зерен, которые требуют много влаги для прорастания. И вот какие культуры нуждаются именно в такой обработке.

Помидоры. Семена томатов полезно не только замочить, но и закалить. Сперва положите их на некоторое время в холодильник, а затем подержите при комнатной температуре.

Перец. Без предварительного проращивания перец всходит очень медленно – иногда первые ростки появляются лишь через три недели.

Сельдерей, петрушка, морковь. Семена этих культур кладут в тканевый мешочек и примерно 20 минут промывают горячей водой. После этого их оставляют во влажной ткани на несколько дней, затем подсушивают и высевают.

Огурцы, тыква, кабачки, кабачки, патиссоны. Предварительное замачивание помогает семенам быстрее проклюнуться и повышает процент всходов.

Свекла, горох, фасоль и бобы. Их замачивают только в случае позднего посева, когда почва уже хорошо прогрелась. Если же сеять рано, такую процедуру лучше пропустить.

Как правильно замачивать семена

Для замачивания используют мягкую и чистую воду. Чтобы ускорить прорастание, в нее иногда добавляют специальные биостимуляторы.

Перед процедурой семена заворачивают в салфетку или фильтровальную бумагу. Не нужно слишком плотно обертывать материал – к нему должен поступать воздух и свет.

Далее завернутые семена кладут в сосуд и наливают небольшое количество воды – она должна только смачивать ткань с зернышками. Оптимальная температура воды для этого составляет примерно +25...+27°C, но не ниже +20°C. Емкость с семенами накрывают пищевой пленкой или стеклом и ставят в темное место без прямого солнечного света. Раствор желательно менять каждые 4–5 часов.

Держать семена замоченными нужно не очень долго. Конкретное время зависит от культуры:

укроп, лук, петрушка, морковь – около 48 часов

кабачки, свекла, огурцы, арбуз, капуста, томаты – примерно 17-18 часов

горох и фасоль – 12-15 часов

Какие семена не стоит замачивать

Некоторые культуры лучше высевать без предварительного замачивания. В основном это касается растений с мелкими семенами и видов, которые хорошо всходят сами по себе. К ним относятся:

салат

капуста

брюква

ремонтантная земляника.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли сажать семена, у которых истек срок годности.

