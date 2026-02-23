УкраїнськаУКР
русскийРУС

Урожай картофеля будет вдвое больше: что класть в лунки

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
153
Урожай картофеля будет вдвое больше: что класть в лунки

Картофель остается одной из главных культур на украинских огородах, и каждый хозяин мечтает о щедром урожае. Однако высокие цены на минеральные удобрения заставляют искать более доступные альтернативы.

Видео дня

Хорошая новость в том, что повысить урожайность можно без лишних затрат. OBOZ.UA рассказывает, как один простой прием способен сделать урожай картофеля почти вдвое больше.

Что класть в лунки

Подготовка к сезону начинается задолго до появления первых всходов. Даже если сажать картофель еще рано, стоит уже сейчас продумать, как повысить плодородие почвы. Секрет заключается в создании так называемого "питательного слоя" под клубнем.

Для этого не нужны дорогие препараты. Вам понадобятся лишь три простых компонента:

  • древесная зола;
  • компост;
  • обычная трава (свежая или слегка подвядшая).

Именно эта комбинация создает естественный источник калия, фосфора, азота и органической массы, которые стимулируют рост корневой системы и формирование клубней.

Как правильно подготовить лунку

Чтобы метод сработал максимально эффективно, важно соблюдать технологию:

  • Выкопайте лунку глубиной 10–12 см и шириной примерно 25–30 см.
  • На дно насыпьте тонкий слой древесной золы (1–2 горсти).
  • Добавьте слой компоста.
  • Сверху выложите немного измельченной травы.
  • Присыпьте все тонким слоем почвы.
  • Лишь после этого положите посадочный клубень и засыпьте землей.

Важно: питательная смесь не должна непосредственно касаться картофелины. Зола в высокой концентрации может вызвать ожог молодых корешков. Небольшая прослойка земли между смесью и клубнем обеспечит постепенное, мягкое питание.

Почему этот метод работает

Древесная зола обогащает почву калием и снижает кислотность, что особенно важно для картофеля. Компост обеспечивает органическую массу и микроэлементы, улучшает структуру почвы. Трава, перегнивая, создает дополнительный источник азота и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов.

В результате формируется плодородный микроклимат именно там, где это нужно – под корневой системой. Растение получает питание постепенно, без стресса, а клубни вырастают крупнее и равномернее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем нужно подкормить малину сразу после таяния снега – получите щедрый урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.