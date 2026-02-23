Урожай картофеля будет вдвое больше: что класть в лунки
Картофель остается одной из главных культур на украинских огородах, и каждый хозяин мечтает о щедром урожае. Однако высокие цены на минеральные удобрения заставляют искать более доступные альтернативы.
Хорошая новость в том, что повысить урожайность можно без лишних затрат. OBOZ.UA рассказывает, как один простой прием способен сделать урожай картофеля почти вдвое больше.
Что класть в лунки
Подготовка к сезону начинается задолго до появления первых всходов. Даже если сажать картофель еще рано, стоит уже сейчас продумать, как повысить плодородие почвы. Секрет заключается в создании так называемого "питательного слоя" под клубнем.
Для этого не нужны дорогие препараты. Вам понадобятся лишь три простых компонента:
- древесная зола;
- компост;
- обычная трава (свежая или слегка подвядшая).
Именно эта комбинация создает естественный источник калия, фосфора, азота и органической массы, которые стимулируют рост корневой системы и формирование клубней.
Как правильно подготовить лунку
Чтобы метод сработал максимально эффективно, важно соблюдать технологию:
- Выкопайте лунку глубиной 10–12 см и шириной примерно 25–30 см.
- На дно насыпьте тонкий слой древесной золы (1–2 горсти).
- Добавьте слой компоста.
- Сверху выложите немного измельченной травы.
- Присыпьте все тонким слоем почвы.
- Лишь после этого положите посадочный клубень и засыпьте землей.
Важно: питательная смесь не должна непосредственно касаться картофелины. Зола в высокой концентрации может вызвать ожог молодых корешков. Небольшая прослойка земли между смесью и клубнем обеспечит постепенное, мягкое питание.
Почему этот метод работает
Древесная зола обогащает почву калием и снижает кислотность, что особенно важно для картофеля. Компост обеспечивает органическую массу и микроэлементы, улучшает структуру почвы. Трава, перегнивая, создает дополнительный источник азота и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов.
В результате формируется плодородный микроклимат именно там, где это нужно – под корневой системой. Растение получает питание постепенно, без стресса, а клубни вырастают крупнее и равномернее.
