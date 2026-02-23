Урожай картофеля будет вдвое больше: что класть в лунки

Картофель остается одной из главных культур на украинских огородах, и каждый хозяин мечтает о щедром урожае. Однако высокие цены на минеральные удобрения заставляют искать более доступные альтернативы.

Хорошая новость в том, что повысить урожайность можно без лишних затрат. OBOZ.UA рассказывает, как один простой прием способен сделать урожай картофеля почти вдвое больше.

Что класть в лунки

Подготовка к сезону начинается задолго до появления первых всходов. Даже если сажать картофель еще рано, стоит уже сейчас продумать, как повысить плодородие почвы. Секрет заключается в создании так называемого "питательного слоя" под клубнем.

Для этого не нужны дорогие препараты. Вам понадобятся лишь три простых компонента:

древесная зола;

компост;

обычная трава (свежая или слегка подвядшая).

Именно эта комбинация создает естественный источник калия, фосфора, азота и органической массы, которые стимулируют рост корневой системы и формирование клубней.

Как правильно подготовить лунку

Чтобы метод сработал максимально эффективно, важно соблюдать технологию:

Выкопайте лунку глубиной 10–12 см и шириной примерно 25–30 см.

На дно насыпьте тонкий слой древесной золы (1–2 горсти).

Добавьте слой компоста.

Сверху выложите немного измельченной травы.

Присыпьте все тонким слоем почвы.

Лишь после этого положите посадочный клубень и засыпьте землей.

Важно: питательная смесь не должна непосредственно касаться картофелины. Зола в высокой концентрации может вызвать ожог молодых корешков. Небольшая прослойка земли между смесью и клубнем обеспечит постепенное, мягкое питание.

Почему этот метод работает

Древесная зола обогащает почву калием и снижает кислотность, что особенно важно для картофеля. Компост обеспечивает органическую массу и микроэлементы, улучшает структуру почвы. Трава, перегнивая, создает дополнительный источник азота и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов.

В результате формируется плодородный микроклимат именно там, где это нужно – под корневой системой. Растение получает питание постепенно, без стресса, а клубни вырастают крупнее и равномернее.

