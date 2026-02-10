Чем подкормить малину, когда растает снег: урожай увеличится

Как только сойдет снег, для малины начинается ответственный период восстановления. Именно ранневесенние подкормки закладывают основу будущего урожая. После зимы кусты нуждаются в питательных веществах, чтобы быстро нарастить побеги и сформировать крепкие листья.

Вовремя внесенные удобрения помогают растению активизировать рост и подготовиться к плодоношению. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить малину весной, чтобы ягод было больше и они были слаще.

Азотная подкормка после таяния снега

Первую подкормку проводят сразу после схода снега, когда почки еще не пошли в рост. В этот период малина особенно нуждается в азоте, ведь именно он стимулирует развитие молодых побегов и лиственной массы.

Для подкормки используют минеральные азотные удобрения (например, аммиачную селитру или карбамид). Их равномерно рассыпают по влажной почве из расчета примерно 20 г на один квадратный метр. После внесения землю желательно слегка взрыхлить, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням.

Комплексные минеральные удобрения в начале активного роста

Когда кусты начинают активно наращивать зеленую массу, одного азота уже недостаточно. В этот период растение нуждается также в фосфоре и калии.

Комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, помогают укрепить корневую систему, повысить устойчивость к болезням и способствуют формированию завязи. Оптимальная норма внесения составляет около 60 г на квадратный метр. Удобрение вносят в увлажненную почву, после чего ее желательно полить.

Органическая подкормка для улучшения почвы

Органические удобрения не только питают малину, но и улучшают структуру почвы. Перегной или компост раскладывают вокруг кустов слоем до 5–7 см, после чего слегка перемешивают с верхним слоем земли.

Такая подкормка помогает удерживать влагу, улучшает аэрацию почвы и создает благоприятные условия для развития корневой системы. Кроме того, органика постепенно отдает питательные вещества, обеспечивая длительный эффект.

Что стоит помнить

Не превышайте рекомендуемые нормы удобрений – избыток азота может привести к чрезмерному росту зелени в ущерб плодоношению. Также важно сочетать подкормки с регулярным рыхлением и поливом.

Системный уход после таяния снега поможет малине быстрее восстановиться и порадовать щедрым урожаем летом.

