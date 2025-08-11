Главным назначением государства должна быть постоянная работа по созданию условий для улучшения качества и продолжительности жизни людей. Здоровье человека как базовая ценность показывает степень ответственности человека к самому себе и государства к своим гражданам.

Каждая война несет за собой шлейф последствий, требующих анализа, постоянного мониторинга и реагирования. Один из системных вызовов касается ментального здоровья. В наших условиях известное латинское выражение может иметь следующую интерпретацию: здоровый дух – залог здорового тела. Преодоление травм на индивидуальном и массовом уровне важно для избежания рисков социального отчуждения, экономического упадка и других негативных проявлений.

В недавно представленном докладе Национального института стратегических исследований по теме "Проблемы и перспективы медицинской реабилитации инвалидов войны и других уязвимых групп населения в Украине" отмечается, что кроме физических повреждений война привела к резкому росту потребности в психологической помощи. По данным Минздрава, 40–50 % населения Украины нуждается в психологической поддержке: в частности, 1,8 млн военных и ветеранов, 7 млн человек старшего возраста, около 4 млн детей и подростков. В профильном министерстве прогнозируют до 27 миллионов обращений по вопросам психического здоровья на первичном уровне медицинской помощи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные о 10 млн. украинцев, которые столкнуться с риском психических расстройств. Тревожность, депрессия, разного происхождения фобии и посттравматический синдром (ПТСР) уже влияют и в дальнейшем будут влиять на жизнь во время войны и после нее. Мировой опыт свидетельствует, что после завершения военного положения население переживает новые трудности, рост депрессивных расстройств и сложность социальной адаптации к мирной жизни.

Общеизвестно, что здоровая психологическая атмосфера увеличивает продуктивность людей. Поэтому нужно помочь людям преодолеть прошлое и освободиться от психологических травм, что должно стать одним из приоритетов государства и гражданского общества. Это напрямую связано с сокращением рисков социальной дестабилизации и экономических потерь.

За последние годы в Украине реализовано много хороших инициатив по психологической помощи, волонтерских проектов и реабилитационных центров, однако масштаб проблем нуждается в новых технологиях и стимулах. Ведущие университеты мира внедряют программы по применению цифровых технологий в психосоматической медицине, включая искусственный интеллект (AI), виртуальную реальность (VR) и телемедицину.

В Украине также развивается медицинский VR для минимизации последствий травм военного времени. Суть подхода в использовании возможности полного или частичного погружения пациента в терапевтический сценарий для работы с травмой, под контролем квалифицированного специалиста, что позволяет пройти путь к выздоровлению значительно быстрее. В течение 2024 года группой специалистов Учебно-научного института психического здоровья Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца было проведено исследование по применению виртуальной экспозиционной терапии для лечения ПТСР у ветеранов и гражданских лиц. Полученные результаты стали основой создания первого в Украине клинического протокола и соответствующей обучающей программы.

По данным ВОЗ в мире наблюдается дефицит медицинских работников, в наших реалиях нагрузка на врачей и кадровый фактор требуют более динамичной адаптации образовательной системы и приоритетов государственного финансирования. Новые решения и технологии, с помощью которых можно рационализировать время специалиста и повысить эффективность социально-медицинской помощи, вызывают все больший интерес в экспертной среде.

Создание разветвленной инфраструктуры психологической помощи, в том числе с VR-технологиями, – это не только медицинская, но и стратегическая задача в контексте управления рисками и создания надлежащих условий для развития Украины.