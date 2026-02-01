Управление авто во время отключения света: в МВД дали важные советы водителям
Украинцам напомнили о том, что вождение авто во время отключений электроэнергии требует повышенной осторожности, особенно в темное время суток. Дополнительные риски создают сложные погодные условия – снег, гололедица и сильный мороз.
Граждан призвали соблюдать основные правила, чтобы поездка была безопасной. Их опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
Правила для водителей по вождению в условиях отключений
– Проверяйте техническое состояние автомобиля перед каждой поездкой.
– Уменьшайте скорость и держите безопасную дистанцию, особенно на перекрестках, где не работают светофоры.
– Используйте преимущественно ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости также можно включать противотуманные фары.
– Будьте максимально внимательны к пешеходам. В темное время суток их сложнее заметить, особенно если тонировка стекол уменьшает обзорность.
Подготовка к поездке
В МВД отметили, что в багажнике всегда следует иметь средства для очистки авто от снега и льда, аварийное оборудование, инструменты для эвакуации, фонарик и одеяло. Также водители должны проверить, чтобы у них в машине были аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.
Стекла и зеркала необходимо держать чистыми, чтобы улучшить видимость. Автомобилистам советуют скачать на всякий случай офлайн-карты и взять с собой повербанк.
