Управление авто во время отключения света: в МВД дали важные советы водителям

Украинцам напомнили о том, что вождение авто во время отключений электроэнергии требует повышенной осторожности, особенно в темное время суток. Дополнительные риски создают сложные погодные условия – снег, гололедица и сильный мороз.

Граждан призвали соблюдать основные правила, чтобы поездка была безопасной. Их опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Правила для водителей по вождению в условиях отключений

– Проверяйте техническое состояние автомобиля перед каждой поездкой.

– Уменьшайте скорость и держите безопасную дистанцию, особенно на перекрестках, где не работают светофоры.

– Используйте преимущественно ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости также можно включать противотуманные фары.

– Будьте максимально внимательны к пешеходам. В темное время суток их сложнее заметить, особенно если тонировка стекол уменьшает обзорность.

Подготовка к поездке

В МВД отметили, что в багажнике всегда следует иметь средства для очистки авто от снега и льда, аварийное оборудование, инструменты для эвакуации, фонарик и одеяло. Также водители должны проверить, чтобы у них в машине были аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Стекла и зеркала необходимо держать чистыми, чтобы улучшить видимость. Автомобилистам советуют скачать на всякий случай офлайн-карты и взять с собой повербанк.

