Уничтожал вражеские цели на Сумском направлении: на фронте погиб культурный деятель из Винницы Владимир Щерба. Фото

На войне против российских оккупантов погиб культурный деятель из Винницы Владимир Щерба. Ему навсегда осталось 30 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского совета. Воин присоединился к Силам обороны Украины весной 2025 года и воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Уничтожал вражеские цели на Сумском направлении

"В должности оператора БпЛА роты ударных беспилотных авиационных комплексов Foxtrot уничтожал вражеские целина Сумском направлении. Свой последний бой воин принял 5 сентября. Ему навечно осталось 30 лет", – говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Щербе

Владимир Щерба родился 2 октября 1994 года в Виннице. Сначала учился в 16-й общеобразовательной школе, а затем – в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Но настоящим призванием для Владимира стала художественная нива:

принимал активное участие в общественной и культурной жизни Винницы.

Был соучредителем объединения "Плай" и культурного пространства "ПИЧ".

Организовал в Виннице немало проектов и фестивалей, среди которых Ticket to the Sun.

Гибель воина стала тяжелым ударом для его родных и близких, друзей и коллег. У Владимира также осталась молодая жена.

Брат погибшего воина Александр Щерба на своей Facebook-странице рассказал, что Владимир погиб во время боевого задания в субботу, 6 сентября.

"От меня забрали большую и самую светлую часть меня. Это не просто мой брат, это и есть я, и так будет навсегда. Мой лучший друг с первого моего вздоха. Лучший мой учитель, лучший соратник и компаньон", – отметил он.

Также Александр поделился, что его братмного сделал для развития культуры и еще больше у него было планов. "Любил этот мир: природу, горы, реки... Мечтал путешествовать и снимать документальные фильмы о том, что видит и так, как мог почувствовать только он. Но больше всего мечтал о свободной стране. О том, чтобы украинская культура расцветала, и была известна во всем мире..." – рассказал брат погибшего защитника, отметив, что Владимир всю жизнь радовался этому миру и очень хотел, чтобы все радовались ему так же.

Воина в последний путь провели 12 сентября.

"Вовчик был светом, который притягивал людей. Его доброта, искренность, человечность и безграничная преданность оставили след в сердцах всех, кто имел честь его знать. Он был среди тех, кто творил и формировал культурную жизнь города: фестивали Ticket to the Sun и Air Гоголь Fest, сериал "Мы из Украины", культурное пространство "ПИЧ" и сотни других крутых проектов", – сообщили представители Стратегии культуры Винницкой городской территориальной общины в Facebook, с которыми погибший защитник также реализовывал совместные проекты. "С ним всегда было легко и приятно общаться, встречаться и творить".

"Соболезнования родным и близким. Вечная память и почет павшим Защитникам Украины!" – добавили в горсовете.

