'Умеют жить и работать ради других': Зеленский, Залужный и Наев трогательно поздравили украинских медиков с праздником. Видео

В четверг, 27 июля, профессиональный праздник отмечают "ангелы войны" – работники сферы здравоохранения, без устали работающие на фронте и в тылу. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили всех, кто бережет жизнь и здоровье украинцев.

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Об этом они написали в Telegram. Как подчеркнул глава государства, именно в этой работе лучше всего видно, что такое цивилизованность и человечность, а также, как люди умеют жить и работать ради других людей.

"Я благодарю вас, уважаемые украинские медики, за ваш профессионализм, за ваше служение и за каждую спасенную вами жизнь!" – подчеркнул украинский лидер.

Залужный, со своей стороны, отметил, что благодарит медиков и сегодня, и постоянно, назвав их "ангелами войны".

"Врачам, медсестрам и медбратам, парамедикам, всем работникам сферы здравоохранения за преданность делу и круглосуточный труд. Ценю вашу работу на фронте и в тылу, ради спасения украинских воинов, гражданских и детей. На ваших плечах – жизнь и здоровье наших граждан", – написал главнокомандующий.

К поздравлениям присоединился также заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он выразил благодарность медикам за непревзойденный труд и преданность.

"Вы – настоящие герои современности, которые несут на своих плечах тяжелую ответственность за здоровье и жизнь наших военных", – отметил военачальник.

Напомним: празднование Дня медицинского работника в Украине в 2023 году перенесли с 18 июня на 27 июля. Соответствующий указ 13 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В Минздраве объяснили решение президента. "Украинские медики не должны иметь никаких общих дат с террористической Россией, ежедневно убивающей мирное население", – написали в официальном комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально перенеся дату празднования Дня медика, Зеленский поддержал соответствующую инициативу Минздрава. Заслуженный врач Украины, министр здравоохранения Украины в 2007-2010 годах, председатель совета общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" Василий Князевич назвал это решение президента важным и своевременным.

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