Умер нардеп и многолетний мэр Черновцов Николай Федорук

Сегодня стало известно о смерти Николая Трофимовича Федорука - выдающегося политика, многолетнего городского голову Черновцов, народного депутата и настоящего слуги своей общины. Его жизнь оборвалась на 72 году.

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Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук. "Сегодня из жизни ушел Николай Трофимович Федорук - многолетний городской голова Черновцов, человек, который посвятил свою жизнь служению обществу", - говорится в сообщении.

Николай Федорук более двух десятилетий возглавлял Черновцы, оставив после себя заметный след в жизни города.

"Черновцы многим обязаны Николаю Трофимовичу. Именно при его каденции наш город менялся, не теряя при этом своей уникальной души. Он был человеком, который жил Черновцами и для Черновцов. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - отметил Кличук.

Николай Трофимович Федорук - городской голова Черновцов с июля 1994 по март 2011 года. Народный депутат Украины с 2012 года.

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