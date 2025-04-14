Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса: что его связывало с Украиной

В возрасте 89 лет отошел в засветы перуанский писатель и журналист Марио Варгас Льоса. Лауреат Нобелевской премии по литературе скончался в воскресенье, 13 апреля, находясь в окружении своей семьи в Лиме, Перу.

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Как отмечает The Guardian, трагическую новость подтвердили дети эссеиста Альваро, Гонсало и Моргана Варгас Льоса. Пока родственники автора не раскрывают причину его ухода в засветы.

"С глубокой скорбью сообщаем, что наш отец, Марио Варгас Льоса, умер в Лиме, в окружении своей семьи и в мире. Его смерть стала печальной вестью для его родственников, друзей и читателей во всем мире. Мы надеемся, что они, как и мы, найдут утешение в том, что он прожил долгую, разнообразную и плодотворную жизнь, оставив после себя произведения, которые переживут его. В ближайшие часы и дни мы будем действовать согласно его указаниям. Публичной церемонии не будет. Наша мать, наши дети и мы сами верим, что у нас будет пространство и приватность, чтобы попрощаться с ним как семья и в компании близких друзей", – заметили наследники писателя.

Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года. Будучи пятнадцатилетним юношей, он начал работать уголовным репортером в газетах La Crónica и La Industria. Свою первую пьесу "Бегство инков" Льоса написал в 1952-м, и ее даже поставили в одном из театров Лимы, однако настоящую популярность писателю принес роман "Город и псы". В произведении автор раскрыл бесчинства дедовщины, которые существуют в перуанской армии, поэтому его наследие вызвал серьезный скандал в Лиме. Роман осудили представители тогдашней власти, поэтому книга была запрещена, а более 1000 экземпляров сожжены.

Однако это не остановило Марио Варгаса Льоса и он продолжил издавать произведения, самыми популярными среди которых стали "Разговор в соборе", "Тетушка Хулия и писака" и "Война конца света". В 2010 году эссеист стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Писатель признавался: был очень рад получить почетное звание, однако оно стало для него "кошмаром на целый год".

"Вы не можете себе представить, какое это давление – давать интервью, ходить на книжные ярмарки", – говорил журналист.

Эссеист использовал свое почетное звание, чтобы бороться с манипуляциями в перуанских СМИ и пропагандой со стороны РФ. После Нобелевской премии Льоса выпустил еще четыре романа, а в 2023 году заявил, что наследие "Отдаю тебе свое молчание" станет последним в его карьере. Писатель объяснил: "Хотя я оптимист, не думаю, что проживу достаточно долго, чтобы начать работать над новым романом, ведь на его написание нужно три-четыре года. Но я никогда не перестану работать и надеюсь, что мне хватит сил дойти до конца".

Стоит отметить, что кроме творческой карьеры Марио Варгас Льос также попробовал свои силы в политике. В 1990 году он баллотировался в президенты Перу, представляя демократов, однако проиграл во втором туре выборов.

Что связывало писателя с Украиной

В 2014 году Марио Варгас Льос побывал в двух украинских городах Киеве и Днепре. В ходе поездки, состоявшейся за содействия посольства Испании, он встретился со студентами Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Тогда эссеист признавался, что ему невероятно симпатизирует позиция украинцев, борющихся с авторитаризмом и влиянием России.

"Я очень хотел посетить Украину, ведь меня также чрезвычайно взволновало и вдохновило это движение гражданского общества, которое хочет покончить с авторитарной традицией, движение общества, которому надоел постоянный российский интервенционизм, которому надоела коррупция", – говорил Льоса, – "Верю, что здесь, в Украине, состоялся героический подвиг во имя свободы, который глубоко поразил всех мужчин и женщин мира, всех кто ценит демократию, законность и свободу".

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