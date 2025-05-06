Из-за тяжелого недуга умер писатель-шестидесятник Валерий Шевчук, которому украинцы собирали деньги на лечение: чем он болел

6 мая 2025 года умер Валерий Шевчук – выдающийся украинский писатель-шестидесятник, литературовед, переводчик и исследователь барочной литературы. Ему было 85 лет.

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Еще в январе 2024 года стало известно, что Шевчук нуждался в срочной помощи из-за обострения сахарного диабета. О смерти писателя сообщил львовский нардеп Николай Княжицкий в Facebook.

"Сегодня утром после тяжелой болезни умер великий украинский писатель и исследователь Валерий Шевчук. Вечная память", – написал он.

Потерю подтвердила дочь писателя – Юлианна. Она также рассказала, что незадолго до смерти Валерий Шевчук находился в больнице в тяжелом состоянии.

"Отошел в вечность на 86-м году жизни мой отец, писатель Валерий Шевчук. Закончились его земные страдания... Отмучился сам и отмучил нас... Вечный покой пошли ему, Господи, а свет извечный пусть ему светит. Покойся с миром, папа! Отец умер в реанимации больницы "Феофания". Последние дни находился в очень тяжелом состоянии", – сообщила Юлианна Шевчук.

Как сообщала в 2024-м исполнительный директор PEN Ukraine Татьяна Терен, писатель дважды в течение января того года оказывался в больнице, а из-за отсутствия отопления дома был вынужден перебраться в пансионат для деятелей культуры. На лекарства и проживание необходимо было собрать около 100 тысяч гривен. Украинцы быстро откликнулись на призыв о помощи, и уже через несколько часов нужная сумма была собрана благодаря многочисленным донатам.

Что известно о Валерии Шевчуке

Валерий Шевчук родился 20 августа 1939 года в Житомире в семье сапожника. Окончил историко-философский факультет Киевского университета. В литературе дебютировал в 1961 году, а уже в начале 60-х стал частью поколения шестидесятников, которое обновило украинскую культуру, противопоставив себя тоталитарному режиму.

Его произведения отличались отказом от идеологических клише и глубоким психологизмом. За это в 1970-х годах писателя фактически устранили из литературного процесса – в течение десяти лет его не печатали. Однако он продолжал писать и исследовать древнюю украинскую литературу.

Кроме прозаических произведений, Валерий Шевчук был литературоведом. Он переводил, составлял и комментировал произведения украинских классиков – Григория Сковороды, Самийла Величко, Ивана Вишенского. Известен как составитель антологий исторической прозы и поэзии, автор двухтомной "Музы роксоланской" – фундаментального труда по истории украинской литературы.

Он активно работал на радио, преподавал в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, был ведущим просветительских программ "Казацкое государство", "Загадки и тайны украинской литературы", "Киев, культурный и государственный".

Самые известные произведения и литературное наследие

За свою жизнь Валерий Шевчук написал более 150 книг – художественных и научных. Его самые известные прозаические произведения:

"Дом на горе"

"Три листа за окном"

"Птицы с невидимого острова"

"На поле смиренном"

"Мысленное дерево"

Его тексты переведены на 22 языка, по мотивам отдельных произведений созданы киноленты и театральные постановки. В 1988 году Шевчук получил Шевченковскую премию, а впоследствии – многочисленные другие литературные награды, включая орден Ярослава Мудрого.

Шевчук был младшим братом диссидента Анатолия Шевчука. Его жена – Неонила, дочери – Мирослава и Юлианна, внук – Богдан. Несмотря на признание и творческие достижения, в повседневной жизни оставался скромным человеком.

Ранее OBOZ.UA писал, что умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. Он поддерживал украинцев с 2014 года и даже приезжал в Киев.

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