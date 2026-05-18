Умер известный украинский политик Степан Кубив

18 мая стало известно о смерти Степана Кубива, народного депутата Украины от "Европейской солидарности". Во время Революции Достоинства он отвечал за организацию жизнеобеспечения на Майдане и спасал людей во время пожара в Доме профсоюзов.

Предварительно, жизнь известного политика оборвалась из-за тромба. Об этом на странице в Facebook сообщил нардеп Николай Княжицкий.

"Умер Степан Кубив. Тромб. На Майдане он руководил жизнеобеспечением. Все эти палатки, питание, дрова, бочки – все было на Степане. Когда начался пожар в Доме профсоюзов Степан бежал со мной в огонь спасать людей, в том числе и журналистов Еспресо. Спасибо тебе, Степан за все. Вечная память...", – говорится в сообщении политика.

