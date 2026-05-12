Украина потеряла ведущего мастера сцены: в 75 лет умер актер Николай Мироненко
11 мая отошел в вечность актер Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г. Шевченко Николай Мироненко. Его сердце перестало биться на 76 году жизни.
Трагическую новость сообщили на официальной странице театра в Facebook. Коллеги ведущего мастера сцены не назвали причины его смерти, однако перечислили творческие достижения.
"Много лет он посвятил сцене, создав десятки ярких и незабываемых образов. Среди них – Возный в "Наталке Полтавке", Солопий Черевик в "Сорочинской ярмарке", Водяной в "Лесной песне", Председатель в "Ночи перед Рождеством" и Слейтон в спектакле "Смешные деньги". Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Семеновича", – говорится в сообщении.
Прощание с Николаем Мироненко состоится в четверг, 14 мая, в церкви Всех Святых.
В комментариях под постом с печальным известием ценители творчества актера почтили его память, а люди, которые были лично знакомы с мастером сцены, отметили, что он был замечательным человеком:
"Невыразимо, неудержимо больно. Семенович, друг мой дорогой, мой актер, мой партнер... Очень и очень скорблю. Царство тебе небесное. Прекрасный и незабываемый".
"Ну, как же так? Почему талантливые люди уходят из жизни совсем не вовремя? Еще бы жить и творить. Светлая память, соболезнования родным и близким".
"Опять потеря. Соболезнования родным, близким и коллективу театра".
"Имел честь знать этого прекрасного человека. Покойся с миром, дядя Николай".
Николай Мироненко работал в Черниговском театре с 1971 по 1992 годы, после чего до 2007 был актером Нежинского. В феврале того же года он снова вернулся на сцену Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г. Шевченко, где исполнял разножанровые роли, среди которых Середчук в спектакле "Грех", Квартальный – "За двумя зайцами", Тимош – "Сватовство на Гончаровке" и другие.
