Улицы превратились в реки: в Одессе из-за сильного ливня перекрыли движение. Видео

У звʼязку з погодніми умовами трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.❌

Видео дня

🚋 №5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченко -Автовокзал

🚋№7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа -вул.28-ї Бригади

🚋№10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська -площа Старосінна

🚋№15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська -площа Олексіївська.

Тролейбусний маршрут №10 тимчасово курсує до вул.Рішельєвської.

У зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби міста працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.

Тимчасово

призупинено

рух:

❌Французький бульвар, 34 — тривають роботи з прибирання поваленого дерева;

❌вул. Балківська — рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська);

Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):

▪️вул. Інглезі, 10 та 14;

▪️вул. Академіка Філатова, 90;

▪️Люстдорфська дорога, 11.

Тимчасово обмежено проїзд за такими адресами: ❌вул. Приморська від Газового провулку до Військово узвозу,❌Французький бульвар від вул. Гулого- Гуленка ( Азарова) до просп. Лесі Українки,❌Середньофонтанська від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.

Наразі злива вщухла. На дорогах та місцях підтоплення продовжують працювати комунальні служби.