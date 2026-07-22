Улицы превратились в реки: в Одессе из-за сильного ливня перекрыли движение. Видео
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У звʼязку з погодніми умовами трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.❌
🚋 №5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченко -Автовокзал
🚋№7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа -вул.28-ї Бригади
🚋№10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська -площа Старосінна
🚋№15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська -площа Олексіївська.
Тролейбусний маршрут №10 тимчасово курсує до вул.Рішельєвської.
У зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби міста працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.
Тимчасово
призупинено
рух:
❌Французький бульвар, 34 — тривають роботи з прибирання поваленого дерева;
❌вул. Балківська — рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська);
Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):
▪️вул. Інглезі, 10 та 14;
▪️вул. Академіка Філатова, 90;
▪️Люстдорфська дорога, 11.
Тимчасово обмежено проїзд за такими адресами: ❌вул. Приморська від Газового провулку до Військово узвозу,❌Французький бульвар від вул. Гулого- Гуленка ( Азарова) до просп. Лесі Українки,❌Середньофонтанська від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.
Наразі злива вщухла. На дорогах та місцях підтоплення продовжують працювати комунальні служби.