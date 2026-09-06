'Укрнафта' готовится к зиме: усиливает меры безопасности и защиту производственных объектов

Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура и и.о. председателя правления "Нафтогаза Украины" Сергей Федоренко посетили производственные подразделения "Укрнафты" на Севере и Востоке Украины.

Видео дня

"Главный приоритет — безопасность людей и защита производственных объектов. Наша первоочередная задача — уберечь персонал и минимизировать последствия возможных атак", — отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

В ходе визита были проинспектированы укрытия для работников, системы оповещения, обеспеченность средствами индивидуальной защиты. Отдельно проверили состояние защиты производственных объектов и готовность подразделений к работе в осенне-зимний период.

Компания продолжает усиливать меры безопасности и готовить производственную инфраструктуру к работе в условиях постоянных угроз. Основная задача — сохранить людей и обеспечить стабильную работу добывающих мощностей.