Украину ждут 'погодные качели': метеорологиня рассказала, какой будет зима

В этом году зима в Украине будет похожа на прошлогоднюю, а возможно и еще более теплой. Так, зимой 2023-2024 ожидается постоянное изменение температур. Морозы в этом году также будут, но нечастые и несильные.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. Она отметила, что зимний сезон становится еще более непредсказуемым, учитывая температурный режим.

В последние годы зимы в Украине демонстрируют удивительное сходство друг с другом, и погодные условия в декабре, так же как и в ноябре, почти не отличаются от тех, что были в прошлом году, отмечает синоптикиня.

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Этой зимой ожидаются "температурные качели", однако не столь значительные, как в теплый период года, когда температура может изменяться на 10 градусов в течение двух дней.

Периоды похолодания в Украине будут в основном кратковременными. Также прогнозируется незначительное количество осадков, большинство из которых из-за преимущественно плюсовых температур будут выпадать в виде дождя со снегом или мокрого снега.

"Все похолодания будут очень кратковременными, неустойчивыми, они будут очень быстро меняться и переходить на более высокие температуры, пусть и незначительные, практически обойдется без особых морозов – 0…+5 градусов в дневное время", – спрогнозировала метеорологиня.

Она отметила, что к началу зимнего периода прогнозируется умеренно теплая погода, что неожиданно для этого времени года. Однако уже в середине декабря придет внезапное похолодание и температура может опуститься до -15 градусов. Однако уже на Новый год погода также может быть бесснежной и с плюсовыми температурами.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным сайта meteo.ua, после холодного периода практически по всей стране в следующую неделю (23-29 октября) температура снова повысится.

Ранее сообщалось, что сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь, от которого зависит погода зимой 2023-2024. Предварительно они утверждают, что существенного отличия от прошлого сезона не будет: осадки в виде снега и дождей будут довольно редким явлением.

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