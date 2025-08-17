Украину ждут грозы и шквалы: где испортится погода

В Украине, согласно последнему прогнозу погоды, все сутки 17 августа будет "облачно с прояснениями". Причем в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине ожидаются кратковременные грозовые дожди, а "в отдельных районах град и шквалы".

Об этом говорится в сообщениях Укргидрометцентра. На остальной территории без осадков, добавляют синоптики.

Ветер 17 августа будет юго-западным (в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный), со скоростью в 5-10 м/с. Однако в "отдельных районах", где синоптики ожидают "град и шквалы", порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Понятно, что такая погода принесет относительную прохладу. Поэтому температура, которая ночью не превысит 14-19°, уже днем в западных и северных областях достигнет 23-28°, а на остальной территории – 27-32°.

Отдельно специалисты Укргидрометцентра предоставили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, ожидается, что в северных, и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине грозы, град и шквалы могут быть опасными.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – считают в Укргидрометцентре.

Поэтому указанные регионы предупредили о "желтом", то есть, первом уровне опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

